Bogotá proyecta recibir más de 320 mil turistas en Semana Santa y un impacto económico superior a $323 mil millones

Foto: IDT

Semana Santa se consolida como una de las temporadas de mayor dinámica turística para la capital del país. De acuerdo con las proyecciones del Observatorio de Turismo de Bogotá, la ciudad estima recibir más de 320.000 turistas durante esta temporada.

Del total proyectado, el 86 %correspondería a turismo nacional y el 14 % a turismo internacional. Frente a 2025, se espera un crecimiento del 13 % en la llegada de visitantes internacionales, mientras que el turismo nacional registraría una leve disminución del 1 %, lo que evidencia una mayor dinámica del mercado internacional.

En términos económicos, el impacto para la ciudad es significativo. Se estima que los turistas nacionales generen un gasto superior a $237,8 mil millones, mientras que los turistas internacionales aportarían más de $85,8 mil millones, para un total aproximado de $323,6 mil millones durante la Semana Santa.

“Bogotá tiene una amplia oferta para esta Semana Santa. Esperamos más de 320.000 visitantes que llegarán a disfrutar de la ciudad, su gastronomía, su riqueza cultural y el turismo religioso. Durante estos días contaremos con el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), así como con circuitos de turismo religioso en el centro, Chapinero y San Cristóbal, que incluyen santuarios emblemáticos como Monserrate, Guadalupe, la iglesia del 20 de julio, la Catedral Primada y la iglesia de Lourdes. Además, la Copa Colsanitas de tenis femenino hará parte de la agenda deportiva de la ciudad. Bogotá los espera con una oferta integral que combina cultura, gastronomía, deporte y experiencias de turismo religioso para todos los visitantes”, aseguró la directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, Ángela Garzón.

Ante la proyección de visitantes durante la Semana Santa 2026, el Instituto Distrital de Turismo (IDT), en articulación con la Policía Nacional, la Policía Cívica y entidades del Distrito, lanzó en el Parque de los Periodistas la estrategia “Semana Santa Segura 2026”, una acción integral orientada a garantizar la seguridad, la convivencia y la protección del patrimonio en uno de los periodos de mayor afluencia turística del año.

En el siguiente video el reconocimiento a Bogotá como el destino con la experiencia más auténtica para los viajeros.

Esta iniciativa responde al crecimiento del turismo religioso en la capital, consolidando a Bogotá como un destino que integra experiencias de fe, cultura y patrimonio en escenarios emblemáticos. El despliegue de seguridad prioriza zonas de alta afluencia como Monserrate, Guadalupe, el Santuario del 20 de Julio, la Catedral Primada y el circuito religioso del centro histórico, con el propósito de brindar condiciones seguras a los más de 320.000 visitantes proyectados.

Durante esta temporada, la ciudad ofrece una programación diversa que incluye recorridos por iglesias históricas, peregrinaciones, conciertos de música sacra, actividades culturales y experiencias gastronómicas, permitiendo a residentes y visitantes vivir Bogotá desde múltiples dimensiones.

Con estas acciones, Bogotá reafirma su compromiso de consolidarse como un destino turístico seguro, donde la fe, la cultura y la convivencia se desarrollan en entornos protegidos. Asimismo, la Semana Santa impulsa la economía local y fortalece el posicionamiento de la ciudad como un destino diverso, capaz de atraer visitantes de distintos perfiles y procedencias.