Resultados de las loterías y chances de este domingo 29 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 29 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Culona
Día 5197 – Noche
Paisita
Día 7532 – La 5ta 7 – Noche 1857
Chontico
Día 1707 – La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 7896 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 362 – Noche
Play Four
Día 3475 – Noche
Caribeña
Día 3102 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 6086 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 5289 – La 5ta 9 – Tarde 4953 – La 5ta 8