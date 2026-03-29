Resultados de las loterías y chances de este domingo 29 de marzo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 29 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

Culona

Día 5197 – Noche

Paisita

Día 7532 – La 5ta 7 – Noche 1857

Chontico

Día 1707 – La 5ta 2 – Noche

Sinuano

Día 7896 – La 5ta 9 – Noche

Cash Three

Día 362 – Noche

Play Four

Día 3475 – Noche

Caribeña

Día 3102 – La 5ta 2 – Noche

Motilón

Tarde 6086 – La 5ta 6 – Noche

Antioqueñita

Día 5289 – La 5ta 9 – Tarde 4953 – La 5ta 8