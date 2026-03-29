Pico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 30 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 ; taxis 7 y 8

–(Foto Movilidad). La restricción del pico y placa en Bogotá este lunes 30 de marzo de 2026 corresponde a los vehículos particulares con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5 . Horario: 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Taxis y Transporte Especial No pueden transitar los que tienen placa terminada en 7 y 8. Horario: 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Hay que tener en cuenta que las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen restricción los días pares y los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 en los días impares.

Restricción del pico y placa para vehículos particulares el resto de semana aplica así:

Martes 31 de marzo: placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 01 de abril: placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 02 de abril: No aplica

Viernes 03 de abril: No Aplica

Sábado 04 de abril: No aplica

Domingo 05 de abril de marzo: No aplica

La restricción del pico y placa para taxis el resto de semana aplica así:

Martes 31 de marzo: placas terminadas en 9 y 0

Miércoles 01 de abril: placas terminadas en 1 y 2

Jueves 02 de abril: No aplica

Viernes 03 de abril: No aplica

Sábado 04 de abril: placas terminadas 7 y 8

Domingo 05 de abril: No aplica

La restricción del pico y placa para Transporte Especial (automóvil, camioneta o campero de 4 pasajeros sin incluir el conductor), rige así:

Lunes 30 de marzo: placas terminadas en 7 y 8

Martes 31 de marzo: placas terminadas en 9 y 0

Miércoles 01 de abril: placas terminadas en 1 y 2

Jueves 02 de abril: No aplica

Viernes 03 de abril: No aplica

Sábado 04 de abril: placas terminadas 7 y 8

Domingo 05 de abril: No aplica

La restricción del pico y placa transporte intermunicipal Sibaté-Bogotá, Bogotá-Sibaté

Lunes 30 de marzo: placas terminadas en 6 y 7

Martes 31 de marzo: placas terminadas en 8 y 9

Miércoles 01 de abril: placas terminadas en 0 y 1

Jueves 02 de abril: No aplica

Viernes 03 de abril: No aplica

Sábado 04 de abril: placas terminadas 6 y 7

Domingo 05 de abril: No aplica

Multas y sanciones

Incumplir la restricción del pico y placa puede resultar en una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Son 522.900 pesos.

Además, el vehículo podría ser inmovilizado y trasladado a los patios.

Pico y placa solidario

Los conductores que deseen evitar las restricciones pueden optar por el programa de pico y placa solidario, que permite, mediante el pago de una tarifa, obtener un permiso especial para circular sin restricciones.