‘Este es el buque más grande hecho en el país, 100% colombiano’: presidente Petro

Foto: Ovidio González – Presidencia

El jefe de Estado entregó al servicio de la Armada Nacional de Colombia “el buque más grande hecho en el país y 100% confeccionado, diseñado por ingenieros, ingenieras colombianas, colombianos”.

En la Ceremonia de la Armada Nacional – Bautizo de la patrullera oceánica colombiana ARC ‘24 de Julio’, el jefe de Estado destacó que algunas partes de la embarcación fueron importadas, por falta de tecnología en el país, pero el componente nacional “hace parte de un esfuerzo que viene de años atrás en la Armada Nacional, a través de Cotecmar, buscando el desarrollo de las capacidades del Estado en el terreno industrial, porque este es un bien industrial, para la defensa nacional”.

En el bautizo de la patrullera, el mandatario destacó el desarrollo del arma naval. “Tenemos que desarrollarla en las demás armas, la inteligencia colombiana, la fusilería colombiana, la tecnología puesta al servicio de la defensa nacional. Ojalá podamos hacer drones, antidrones, aviones”, aseguró.

El jefe de Estado añadió que el esfuerzo del Gobierno nacional por dignificar al ser humano con mejores condiciones de vida, en este caso a los miembros de la Fuerza Pública, como el elemento fundamental de la defensa de una nación, “debe ser complementado por la industria militar”.

Puso de ejemplo a Estados Unidos, Alemania o Japón, que producen sus propias armas, incluso a Brasil que ya produce sus propios aviones de combate tipo Gripen.

“Hay un debate nacional ya abierto, yo mismo lo quise hacer al comienzo de este gobierno, y es la pertinencia de elaborar nosotros mismos con nuestra inteligencia, con nuestro trabajo colectivo, sin partir de cero, porque en la ciencia no se parte de cero nunca, se parte de un acumulado de la humanidad siempre”, explicó.

Al respecto, aseguró que la ciencia es un trabajo colectivo. “Desarrollar la fabricación de nuestras propias armas, sin esperar regalos, sin esperar milagros que a veces no llegan, sino basándonos en nuestras propias fuerzas, confiar en nuestras propias fuerzas, porque si no confiamos en nuestras propias fuerzas, la dependencia nos hará llorar en algún momento. Y nos ha hecho llorar”, afirmó.

El presidente insistió en que la dignidad del ser humano debe ser complementado “con las armas más pertinentes que nos sirvan para los desafíos que tenemos cotidianamente, y las más modernas posibles, y nuevas. Y si las hacemos nosotros mismos, seguramente serán más pertinentes, serán más adecuadas a nuestro territorio, a nuestros climas, a nuestras montañas, ríos y el mar. Serán mejores que las otras, hechas para otros mundos, para otros climas. Así que este esfuerzo hay que seguirlo adelantando en las tres armas y en la Policía Nacional”.

El presiente Petro agradeció a su hija Antonella por ser la madrina de la patrullera ARC ‘24 de Julio’. “Este buque en manos del capitán que ha recibido la bandera, en manos de la tripulación, irá a muchos lugares, aquí aprenderán muchas generaciones de jóvenes, se cometerán errores, porque humanos somos, pero cada vez menos, y nos enseñará a controlar nuestro mar en beneficio de Colombia y a decir con orgullo que Colombia es grande, soberana y libre”, concluyó.