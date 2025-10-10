Estaciones Distrito Grafiti y Puente Aranda tendrán cierres por implosión de puentes av. Las Américas con calle 13 este 12 de octubre

Foto: TransMilenio.

Este domingo 12 de octubre de 2025, se realizará la implosión controlada de los puentes vehiculares de la avenida de Las Américas con calle 13, intersección que es también compartida con la calle Sexta y la carrera 50 en la localidad de Puente Aranda en Bogotá. Por este proceso habrá cierres temporales de las estaciones de TransMilenio Distrito Grafiti y Puente Aranda. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

Las obras en Bogotá avanzan y, para dar paso a la renovación de la nueva calle 13 con la implosión de los puentes vehiculares que unen la avenida de Las Américas, la calle 13 y la carrera 50, el domingo 12 de octubre de 2025, las estaciones Puente Aranda y Distrito Grafiti, en la troncal Américas, no prestarán servicio en los siguientes horarios:

Distrito Grafiti: De 5:00 a. m. a 2:00 p. m.

De 5:00 a. m. a 2:00 p. m. Puente Aranda: De 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Esta medida se toma con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de nuestra comunidad usuaria. Si los trabajos de remoción de escombros terminan antes y la seguridad para la comunidad usuaria se garantiza, las estaciones podrían abrir sus puertas con anterioridad.

Los servicios A60, C19, F19, F51, F60, M51, E32, F23, F32, J23 y Ruta Fácil 5 omitirán sus paradas en estas estaciones. Vale aclarar que las demás estaciones y rutas que operan en la troncal Américas prestarán su servicio con normalidad.

¿Qué debe saber?

Fecha del cierre: Domingo, 12 de octubre de 2025 Estaciones fuera de servicio: Puente Aranda y Distrito Grafiti Servicios que omiten parada en ambas estaciones: A60, C19, F19, F51, F60, M51, E32, F23, F32, J23 y Ruta Fácil 5. Retornos de los servicios: Al oriente, las rutas retornarán en la estación Carrera 43 – COMAPAN y al occidente en la estación Pradera – Plaza Central

Para minimizar las afectaciones en tus desplazamientos, te recomendamos planificar tu viaje con antelación en la TransMiApp.

Revisa el siguiente mapa de TransMilenio con detalles del cierre de las estaciones Distrito Grafiti y Puente Aranda:

Mapa 1.

TransMilenio agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante este esfuerzo para los avances en la infraestructura vial de Bogotá que buscan mejorar la movilidad de todos. El equipo de atención en vía de TransMilenio ha estado y estará presente en la zona para orientar a los usuarios.