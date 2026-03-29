Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo marzo 29, 2026 -Dólar TRM: $3,668,89 (vigente 30 de marzo) -Euro $ 4,229.10 -Bitcoin US$ 66.042,50 Tasa de Interés -DTF: 9,87% -UVR: $ 404,99 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,45 -Petróleo Brent US$ 100,80 -Oro-Compra Banco de la República $ 500.259,37 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorConozca la agenda recreativa del IDRD en localidades de Bogotá para Semana Santa: 29 de marzo al 4 de abril Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 30 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 ; taxis 7 y 8 También podría gustarte Judicial Tragedia en Bucaramanga; bella joven estudiante de la Javeriana se suicida Edgar Julio Montenegro domingo junio 24, 2012 Economía Equilibrio entre lo humano y lo tecnológico, clave para generar la mejor experiencia en el cliente Mateo Clavijo martes abril 28, 2015 Nacional De magnitudes 4.6 y 3.1 fueron los sismos consecutivos que sacudieron a Colombia en la mañana de este domingo; no se reportan consecuencias Ariel Cabrera domingo diciembre 21, 2025 Nacional Incautada nueva caleta de las Farc en el Meta Juan Pablo domingo enero 4, 2009