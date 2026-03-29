-Dólar TRM: $3,668,89 (vigente 30 de marzo)

-Euro $ 4,229.10

-Bitcoin US$ 66.042,50

Tasa de Interés

-DTF: 9,87%

-UVR: $ 404,99

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,45

-Petróleo Brent US$ 100,80

-Oro-Compra Banco de la República $ 500.259,37