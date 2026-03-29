Conozca la agenda recreativa del IDRD en localidades de Bogotá para Semana Santa: 29 de marzo al 4 de abril

Foto: IDRD.

Con el propósito de promover el uso activo del tiempo libre, la convivencia y el encuentro comunitario en el espacio público y parques de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a los bogotanos, bogotanas y visitantes a disfrutar de una agenda diversa de actividades recreativas durante la Semana Santa en parques y espacios públicos. ¡Conoce las actividades y agéndate del domingo 29 de marzo al domingo 4 de abril de 2026!

La programación incluye sesiones de Recreovía en la Ciclovía de Bogotá, clases grupales, gimnasios nocturnos y encuentros para distintos grupos poblacionales en localidades como Usaquén, Suba, Kennedy, Engativá, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal.

La Semana Santa es también una oportunidad para reencontrarnos en nuestros parques y espacios públicos. Esta programación está pensada para que todas las personas, sin importar su edad o condición, puedan disfrutar de Bogotá de manera activa, segura y en comunidad, afirmó Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Entre el 29, 30 y 31 de marzo, así como el 1 y el 4 de abril, el IDRD desplegará una agenda de actividades en toda la ciudad, con presencia en parques metropolitanos, zonales y de proximidad, así como en escenarios estratégicos como los Centros de Felicidad (CEFE) y las Manzanas del Cuidado.

Parques y escenarios habilitados por el IDRD para realizar actividades lúdicas, recreativas y deportivas

Los niños y niñas contarán con una oferta de dinámicas en estos escenarios:

Parque Gilma Jiménez, en Kennedy.

Parque de los Niños del Parque Simón Bolívar, en Barrios Unidos.

Recreovía de Bosques de San Carlos, en Rafael Uribe Uribe.

Biblioteca Virgilio Barco.

Fundación Levántate y Anda, en Barrios Unidos.

Vereda El Verjón, en Chapinero (29 de marzo).

Para la población adulta se contemplan actividades este 31 de marzo en:

Sector Casa Hogar Amavid, en Kennedy.

CDC Servita Coliseo, en Usaquén.

Para las personas con discapacidad habrá programación en:

Centro Crecer, en Usaquén.

Para las personas mayores las jornadas recreativas se llevarán a cabo en:

Hogar Adulto Mayor Alegrías y Recuerdos de Antaño, en Barrios Unidos.

Para fortalecer la cobertura territorial y el acceso incluyente a la recreación, el 31 de marzo se realizarán actividades para distintas poblaciones en el salón comunal Almenar, en Kennedy.

Celebra los 50 años de la Ciclovía durante la Semana Santa

En sus 138,24 kilómetros contará con una agenda especial de actividades recreativas, pedagógicas y familiares en distintos puntos del Distrito.

Operará con normalidad los días 29 de marzo y 2 de abril.

No prestará servicio el viernes 3 de abril.

Tendrá cierre parcial en la avenida Boyacá el domingo 5 de abril por plan retorno.

Operación especial en sendero hacia Monserrate

El Cerro de Monserrate, es uno de los sitios turísticos más visitados de Bogotáadoptará una serie de medidas para garantizar la movilidad de las cerca de 60.000 personas que se prevé acudirán al lugar. Debido a la alta afluencia de usuarios, especialmente en Viernes Santo, se estipula para el sendero:

Ascenso habilitado de 5:00 a. m. a 1:00 p. m.

Descenso hasta las 4:00 p. m.

El IDRD recuerda que el sendero permanece cerrado los martes por mantenimiento y que el sendero del Pico del Águila continúa fuera de servicio por riesgo de caída de material.

Con esta oferta la Alcaldía Mayor de Bogotá promueve espacios seguros, incluyentes y accesibles durante este tiempo de recogimiento.