Judicializados presuntos responsables del secuestro, hurto y crimen de profesor universitario en Bogotá
Foto: Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a alias ‘Pecueca’, alias ‘Cabezón’, alias ‘Chirry’ y a alias ‘Pipo’, por su posible responsabilidad en el secuestro, hurto y posterior crimen del profesor universitario, Neill Felipe Cubides Ariza, en hechos ocurridos en Bogotá.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el docente tomó un taxi en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad, el pasado 15 de enero. Alias ‘Cabezón’, al parecer, conducía el vehículo y decidió cambiar la ruta a pocas cuadras de iniciar el recorrido. El trayecto era seguido de cerca por un carro particular. Alias ‘Pecueca’ iría al volante, acompañado por los otros dos judicializados, quienes son señalados de bajar del automotor y subir intempestivamente al taxi para intimidar al profesor.
Estos dos hombres presuntamente atacaron a la víctima con armas cortopunzantes y golpes para obligarla a entregar las claves de las tarjetas bancarias. Finalmente, la asfixiaron.
El cuerpo fue llevado hasta el kilómetro 2 de la vía antigua al llano, en la vereda Los Soches de la localidad de Usme. Allí lo bajaron y Alias ‘Cabezón’ le habría rociado gasolina y posteriormente incinerado.
La evidencia recopilada en un trabajo articulado con la Sijin de la Policía de Bogotá indica que, durante la madrugada del 16 de enero, los hoy procesados presuntamente realizaron retiros por cerca de seis millones de pesos de las cuentas bancarias del docente, así como compras en establecimientos de comercio ubicados en los sectores de Venecia y Fátima, en la localidad de Tunjuelito.
Por los hechos contra el profesor universitario, Neill Felipe Cubides Ariza, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado y secuestro extorsivo, las tres conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados.
«Esta madrugada fueron capturados dos de los responsables del secuestro de Diana Ospina ocurrido hace un mes. Durante los últimos 30 días la Policía de Bogotá con el apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) desarrolló una investigación estructurada con recursos del GAULA, SIPOL y SIJIN que llevó a la identificación e individualización de los capturados como responsables directos de este acto criminal. Este proceso de investigación se realizó en paralelo con el que llevó a la captura de los responsables del secuestro y asesinato del profesor Neil Cubides», señaló al respecto al alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.