Así se ve el 81 % de avance del puente de Venecia, en la carrera 68 con autopista Sur

Foto: IDU.

En Bogotá avanzan las obras que mejoran la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dio a conocer que el puente de Venecia, ubicado en el sur de la capital, hito del grupo 1 de la obra de la troncal avenida 68, registra un 81 % de ejecución. ¡Al final de este artículo encuentras una galería del progreso de esta obra!

Se proyecta su puesta en servicio a finales de 2026 para mejorar la movilidad en la avenida 68 con carriles mixtos y de TransMilenio.

El director del IDU, Orlando Molano, inspeccionó los avances de la construcción del puente de Venecia, que ya alcanza un 81% de ejecución y que fue recibido por el alcalde Carlos Fernando Galán en un 12, 94 %.

La obra contempla la habilitación de carriles para tráfico mixto y para TransMilenio en diferentes sentidos de la avenida carrera 68, así como la articulación de los flujos vehiculares a través del puente y sus ramales.

“La instrucción del alcalde es que este año habilitemos estos puentes de Venecia. Vamos a trabajar para que entre noviembre y diciembre (de este 2026) ya los tengamos listos y seguir avanzando en el primer nivel para mejorar la movilidad. Seguimos avanzando: son casi 800 personas trabajando en turnos (en este grupo 1) para transformar esta ciudad en una más moderna y mejor conectada”, explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

El proyecto de este hito del grupo 1, registra avances significativos en su ejecución: ya se completó la cimentación total del puente, incluyendo la construcción de los 523 pilotes y los 12 dados.

En cuanto a la superestructura, se han izado las 15 vigas previstas y se avanza en la construcción de los estribos, con tres ya finalizados y uno en ejecución. Como siguientes actividades, se contempla la fundida del tablero vehicular y el inicio de la instalación de las barandas metálicas del puente.

Este puente hace parte del grupo 1 de la avenida 68, comprendido entre la autopista Sur y la calle 18 Sur. La Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán recibió este grupo en enero de 2024 con un avance del 39,91 % y al 16 de marzo de 2026 ya registra un 60.98 % de avance.

El proyecto abarca una longitud de 2,83 kilómetros, además de 62 mil metros cuadrados de espacio público y zonas verdes. Contempla también la construcción de 1,83 kilómetros de ciclorruta, un puente vehicular, cuatro pasos peatonales deprimidos para el acceso a la estación Primero de Mayo y tres estaciones de TransMilenio a lo largo del grupo.

A continuación, fotos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) del 81 % de avance del puente de Venecia, ubicado entre las localidades de Tunjuelito y Kennedy en Bogotá: