52.200 vacunas contra fiebre amarilla en Cundinamarca ante aumento de casos en regiones cercanas

Foto: Gobernación de Cundinamarca

Ante el incremento de casos de fiebre amarilla en departamentos cercanos y el aumento de movilidad por la temporada de Semana Santa, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel anunció la implementación de un plan de vacunación en Cundinamarca.

El mandatario informó que se han dispuesto 52.200 dosis de la vacuna, distribuidas en municipios del área de influencia, especialmente en las provincias del Sumapaz y el Alto Magdalena, zonas priorizadas por su cercanía a territorios con presencia del virus.

Asimismo, explicó que la vacunación no se limita a estas zonas, ya que cualquier habitante del departamento que planee desplazarse a lugares endémicos puede acceder a la vacuna en su municipio de residencia.

Como parte de la estrategia, se habilitaron puntos de atención que estarán disponibles desde ahora y hasta el miércoles de Semana Santa, con el objetivo de facilitar el acceso oportuno a la inmunización.

En lo corrido del año, el departamento ha aplicado 29.454 dosis, como parte de las acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.

Las autoridades recordaron que la vacuna contra la fiebre amarilla puede aplicarse a personas entre los nueve meses y los 60 años, y reiteraron el llamado a la ciudadanía a vacunarse antes de viajar, como principal medida de protección frente a esta enfermedad.