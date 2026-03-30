Comenzó la fase pedagógica del ‘Plan de Gestión de la Velocidad’ en la Terminal de Transporte de Bogotá

Foto: Terminal de Transporte de Bogota?

Con la llegada de la Semana Santa, la Terminal de Transporte de Bogota? refuerza sus acciones de prevención con la puesta en marcha de la segunda fase del ‘Plan de Gestión de Velocidad’, una estrategia para fortalecer la cultura de la seguridad vial.

Este plan inició el pasado 5 de diciembre con la implementación de un sistema de detección de velocidad, mediante la instalación de nueve cámaras en las zonas operativas de sus tres sedes: Salitre, Norte y Sur.

La segunda fase, denominada ‘Transición pedagógica’, que comenzó el 27 de marzo y culmina el 30 de abril de 2026, consiste en notificar a los conductores de las 85 empresas de transporte intermunicipal vinculadas que incumplan la normativa en seguridad vial dentro de las instalaciones.

Estas notificaciones incluyen evidencia detallada (fecha, hora y lugar del evento) y reportan exceso de velocidad o maniobras prohibidas, tales como giros no autorizados, mal estacionamiento y circulación en contravía.

Tras recibir la notificación, el conductor infractor es citado obligatoriamente a un curso pedagógico enfocado en conducción segura. En caso de inasistencia, la Terminal de Transporte de Bogota? no le autorizará realizar nuevos despachos desde ninguna de sus sedes.