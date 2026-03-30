Conozca detalles del Plan Éxodo y Retorno en Bogotá para Semana Santa

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad

La Administración distrital presentó el Plan Éxodo y el Plan Retorno, una estrategia integral que busca garantizar la movilidad segura de quienes saldrán e ingresarán a Bogotá durante la temporada de Semana Santa 2026. En la Semana Mayor seguirá rigiendo el pico y placa los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril de 2026. Además, rige de pico y placa regional para ingresar a Bogotá el domingo 5 de abril. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus recorridos!

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), durante la Semana Santa 2026 se proyecta la salida de más de 2,5 millones de vehículos desde Bogotá, por lo que la planeación del viaje será clave para evitar congestiones y contratiempos en los nueve corredores de salida de la capital.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, confirmó que durante los días de Semana Santa se mantendrá la medida de pico y placa en Bogotá. Además, anunció que el domingo 5 de abril se implementará el pico y placa regional, con el fin de regular el ingreso de vehículos durante el plan retorno.

Así funcionará el pico y placa y el pico placa regional en Bogotá, durante Semana Santa 2026

Medida del pico y placa lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril de 2026, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.:

Lunes 30 de marzo: Pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 31 de marzo: Pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 1 de abril: Pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá, domingo 5 de abril de 2026:

Hasta las 12:00 a. m.: ingreso sin restricción para todos los vehículos.

De 12:00 a. m. a 4:00 p. m.: solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par 0, 2, 4, 6 y 8.

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: ingreso exclusivo para vehículos con placas terminadas en número impar 1, 3, 5, 7 y 9.

Después de las 8:00 p. m.: se levanta la medida y podrán ingresar todos los vehículos.

Corredores de ingreso y salida, donde aplica la medida de pico y placa regional:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

Recuerda que los residentes y visitantes de las zonas aledañas a estos corredores, deben planear sus recorridos para transitar de acuerdo con los números de placa de sus vehículos.

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En materia de controles viales, Bogotá activa el Plan Éxodo y Retorno de Semana Santa 2026, con un despliegue en vía de cerca de 400 personas diarias , entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito de Bogotá y Grupo Guía, para acompañar la salida y retorno de viajeros.

Para esta temporada, se proyecta la salida de 2.567.505 de vehículos y el ingreso de 2.509.448 vehículos a la ciudad. Por esta razón, el Distrito activa un plan integral que combina gestión del tráfico y control en vía.

Entre las medidas previstas a implementar está el reversible de la carrera Séptima entre calles 245 y 183, para facilitar el regreso por el norte de la ciudad, intermitencia semafórica en la Autopista Sur y la coordinación con municipios aledaños y concesionarios, para facilitar los desplazamientos y mejorar los tiempos de viaje.

Medidas especiales en la autopista Sur para salir de Bogotá por Soacha

Debido a las obras de TransMilenio en Soacha, se implementarán acciones adicionales para mejorar la movilidad. Entre ellas, la habilitación de un carril reversible en la avenida Indumil y el uso temporal del carril exclusivo de transporte masivo para facilitar el flujo de vehículos particulares hacia el norte.

“La medida de pico y placa se mantendrá vigente en sus horarios habituales durante los días hábiles de la Semana Santa. Hemos analizado el comportamiento del tráfico y es imperativo mantener la restricción para evitar bloqueos en los puntos de salida y entrada, así como en las zonas de obra”, afirmó la Secretaria Distrital de Movilidad.

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