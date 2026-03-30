Cortes de luz este martes 31 de marzo de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 31 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Policarpa. De la calle 1 Sur a calle 3 Sur entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio El Retiro. De la carrera 8 a carrera 11 entre calle 82 a calle 84 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Los Tres Reyes. De la carrera 76 a carrera 78 entre calle 60 Sur a calle 62 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Centro Engativá II. De la carrera 112 a carrera 114 entre calle 64 a calle 65 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Casa Blanca Sur. De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 48 Sur a calle 51 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 3:15 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio La Favorita. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Victorino. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 14 a calle 16 – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Industrial Centenario. De la carrera 38 a carrera 41 entre calle 16 a calle 19 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Chiguaza Urbano. De la carrera 14 Este a carrera 16 Este entre calle 46 Sur a calle 48 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio El Dorado. De la carrera 11 Este a carrera 13 Este entre calle 2 Sur a calle 4 Sur – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio La Capuchina. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 15 a calle 19 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Julio Flórez. De la calle 94 a calle 96 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 9:45 a. m. hasta las 6:45 p. m.

Barrio Julio Flórez. De la calle 94 a calle 96 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 9:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Lomita. Autopista Norte entre kilómetro 14 a kilómetro 16 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Nueva Zelandia. De la calle 175 a calle 177 entre carrera 52 a carrera 54 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Alfonso López. De la carrera 24 a carrera 26 entre calle 4 a calle 6 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Campín Occidental. De la carrera 29 a carrera 31 entre calle 57 a calle 59 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.