Consulte los Puntos de Información Turística en Bogotá durante la Semana Santa 2026

Foto: IDT- Visit Bogotá.

¿Visitas Bogotá, la capital de Colombia durante la Semana Santa 2026? Del sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril, los seis Puntos de Información Turística (PIT) tienen horarios especiales en los que puedes acceder a orientación gratis, folletos, planes y otras alternativas para disfrutar de Bogotá, la metrópolí en la cordillera de Los Andes a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar.

Los Puntos de Información Turística (PIT) hacen parte del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT) y son espacios de orientación e información especializados para turistas y visitantes nacionales, que están localizados en zonas estratégicas de la ciudad como las terminales aéreas, terrestres y las zonas de interés turístico.

Conoce la ubicación, dirección y horarios de los PIT en Bogotá durante la Semana Santa 2026

PIT Cerro de Monserrate

Ubicado en la carrera 2 este #21-48, junto a la Basílica del Señor Caído de Monserrate. Este Puntos de Información Turística (PIT), tiene los siguientes horarios:

Lunes a sábado: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

PIT Aeropuerto El Dorado

Localizado en la avenida El Dorado o calle 26 #103 – 09, en el área de conexiones internacionales.

Horario de domingo a domingo: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

PIT sede del Jardín Botánico de Bogotá

Ubicado en la calle 63 # 68 – 95, en el Centro de Atención al Visitante CAV del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB).

Lunes a sábado: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Lunes cerrado por mantenimiento y día hábil después de un festivo.

PIT Terminal de Transporte sede El Salitre

Ubicado en la calle 22C #68F-37, Módulo 5, local 127.

Lunes a sábado: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

PIT Centro Internacional de Bogotá

Localizado en la carrera Décima #26-21. Local 12.

Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

PIT Corferias

Ubicado en la carrera 40 #22C-67, Recinto Ferial, Pabellón N°4, primer piso.