Producción petrolera de Colombia en 2026 supera en 2,3% las reservas probadas: ANH

–La producción petrolera en el país durante febrero de 2026 se ubicó en 734.924 barriles por día (bopd), lo cual representa un 2,3% por encima de las reservas probadas (1P) estimadas en 718.168 bopd, comportamiento que garantiza el abastecimiento nacional, informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Se trata, según la entidad, de un indicador “altamente positivo para la estabilidad energética y fiscal del país” que se mantiene dentro de los rangos operativos previstos para el sector. “En términos técnicos, estos resultados evidencian que el país ha producido conforme a lo previsto”, señala el documento de la ANH.

“En términos técnicos, producir por encima de este umbral confirma que la operación nacional no solo cumple con el nivel mínimo garantizado de producción, sino que lo supera de manera sostenida, lo que fortalece la confiabilidad del abastecimiento interno, la seguridad energética y la generación de ingresos para la Nación, las entidades territoriales, y las inversiones para el desarrollo de las comunidades.

Este comportamiento evidencia una adecuada gestión operativa de los campos y una planeación técnica consistente frente a las condiciones actuales del mercado”, destaca el informe.

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La ANH explica que la variación de febrero representa una disminución de 11.519 Bopd (1,54 %) frente a enero de 2026, debido a varios factores externos y operativos de carácter temporal:

– Relacionamiento con el territorio: situaciones vinculadas a la gestión de reclamaciones de comunidades en el campo Índico, en el departamento del Meta, que han sido gestionadas oportunamente.

– Gestión de activos: condiciones propias de la madurez de los campos, incluyendo la declinación natural y la ejecución de mantenimientos programados para asegurar la integridad de la infraestructura.

– Infraestructura eléctrica: eventos asociados a fluctuaciones en la red, que impactaron de manera transitoria algunas operaciones.

Igualmente, la entidad resaltó el desempeño positivo de los nuevos proyectos que han contribuido a sostener los niveles de producción nacional, en especial en el departamento de Arauca:

– La entrada en operación del pozo Rex NE-14 en el campo Rex NE.

– La puesta en marcha del pozo Andina-3HZ en el campo Andina.

La Agencia recordó que mantendrá seguimiento técnico permanente al comportamiento de la producción petrolera en el país a través de sus estrategias y acciones misionales, para asegurar la estabilidad y el fortalecimiento del sector.