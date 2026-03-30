Imponen otra condena por entramado de corrupción de la UNGRD

–El exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, Francisco Javier Estupiñán Bravo, se convortió en el séptimo sujeto condenado por su participación en el entramado de corrupción que direccionó la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Un juez penal de conocimiento de Bogotá le impuso 16 años, 7 meses y 6 días de prisión.

Estupiñán Bravo había aceptado de manera libre y voluntaria los delitos de peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos, en un preacuerdo con la Fiscalía que fue avalado por el juez del caso.

Respecto a otros dos cargos que le fueron formulados, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, la Fiscalía radicó escrito de acusación.

La investigación orientada por un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia estableció que Estupiñán Bravo intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, por 29 mil millones de pesos, cuyo objeto era el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Para ello, presentó documentación falsa que acreditaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, sustentada en una alianza comercial inexistente entre la corporación y un concesionario automotriz.

Asimismo, participó en la gestión de desembolsos por 24 mil 406 millones de pesos, cuando los carrotanques no estaban disponibles, debido a que se encontraban en ensamblaje. Las pruebas establecieron un sobrecosto de 11.114 millones pesos, del cual, junto con el representante legal de Yapurutú, se apropió de 4.330 millones y permitió que terceros se quedaran con 6.784 millones de pesos.

Contra la condena impuesta proceden los recursos de ley.

Con Francisco Estupiñán, son siete los condenados por el megasaqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Los primeros seis implicados en recibir sentencias, tras firmar preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación, bajo el compromiso de devolver el dinero saueado y colaborar como testigos, son:

-Olmedo López (Exdirector): Condenado a 7 años, 1 mes y 12 días.

-Sneider Pinilla (Exsubdirector): Condenado a 6 años, 6 meses y 9 días.

-Luis Eduardo López (Contratista): Conocido como «El Pastuso», recibió una pena de 6 años, 8 meses y 12 días.

-Pedro Andrés Rodríguez (Exasesor): Condenado a 4 años, 10 meses y 19 días.

-Luis Carlos Barreto (Exfuncionario): Sentenciado a 3 años, 7 meses y 13 días.

-Edgar Riveros (Abogado): Condenado a 5 años y 3 meses por soborno.