Nueva metodología para calcular precio del ACPM implementará Colombia con base en referencias internacionales

–El Gobierno nacional, a través de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, publicó este lunes para comentarios un proyecto de resolución que define la metodología para determinar el ingreso al productor del Aceite Combustible para Motores (ACPM) destinado a vehículos de servicio particular, diplomático y oficial.

El proyecto de resolución establece que el cálculo del ingreso al productor se realizará con base en el precio de paridad internacional, mediante un promedio semanal de los precios diarios del mercado internacional. Este mecanismo permitirá reflejar de manera más precisa las variaciones globales y mejorar la estabilidad en la formación de precios.

“El país necesita reglas claras y técnicas para el manejo de los combustibles. Este proyecto de resolución busca darle transparencia al cálculo del ACPM, alinearlo con la realidad internacional y avanzar en la sostenibilidad fiscal con responsabilidad social”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Además, la iniciativa se articula con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos y reducir las presiones fiscales derivadas de los subsidios.

“Estamos dando un paso firme para ordenar el sistema de precios de los combustibles en Colombia. Esta propuesta permite mejorar la eficiencia del FEPC, fortalecer el control y asegurar que los beneficios de estabilización se apliquen de manera justa y focalizada”, agregó el jefe de la cartera.

En desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1428 de 2025, el proyecto fija límites claros: el ingreso al productor no podrá ser inferior al precio de paridad internacional, ni superior al precio de paridad de importación, garantizando equilibrio entre sostenibilidad fiscal y funcionamiento del mercado.

El proyecto también contempla obligaciones de publicación y divulgación de precios por parte de los agentes de la cadena, fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad, control y vigilancia para evitar desviaciones en la aplicación del esquema.

Con esta propuesta, el Gobierno nacional avanza en la construcción de una política energética más transparente, técnica y sostenible, e invita a la ciudadanía y a los actores del sector a participar con sus comentarios en el proceso de consulta pública.