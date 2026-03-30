ICETEX ofrece becas del 100 % en sismología y geología

–El ICETEX abrió las convocatorias para acceder a dos becas internacionales del 100 % en programas virtuales de sismología y geología aplicada a la ingeniería, dirigidas a profesionales colombianos. La formación se adelantará en alianza con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la Universidad de Chile y para optar el plazo vence el 8 de abril de 2026 a las 5:00 p. m.

Una de las opciones es el Diploma Internacional en Sismología: Uso de Datos Sismológicos, que se desarrollará durante 19 semanas, del 6 de julio al 13 de noviembre de 2026, enfocado en el análisis, interpretación de datos sismológicos y evaluación del peligro sísmico.

La segunda corresponde al Curso Internacional en Geología de Suelos para Ingenieros no Especialistas, del 1 al 12 de junio de 2026, con una duración de 30 horas académicas, orientado a la identificación y análisis de condiciones geológicas en proyectos de infraestructura y planificación territorial.

Los programas están dirigidos a profesionales en ingeniería, geofísica, ciencias ambientales y áreas afines, especialmente a quienes trabajan en evaluación de riesgos geológicos, investigación científica o formulación de políticas públicas relacionadas con la gestión del riesgo de desastres.

Las becas cubren el 100 % de la matrícula e incluyen certificación oficial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El proceso contempla una preselección por parte de la Comisión Nacional de Becas, mientras que la decisión final será tomada por la AGCID y la Universidad de Chile.

“Estas convocatorias fortalecen el acceso de profesionales colombianos a formación técnica especializada en áreas claves para la gestión del riesgo y el desarrollo sostenible. Desde el ICETEX seguimos promoviendo oportunidades internacionales que contribuyan al fortalecimiento del talento del país”, dijo la jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX, Vanessa Caicedo.

El ICETEX reiteró que el proceso no tiene costo y se realiza directamente a través de su plataforma y no requiere intermediarios.