Conozca los horarios de atención en SuperCADE Bogotá durante Semana Santa 2026

Foto: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Durante la Semana Santa de 2026, los puntos de atención presencial de la Red SuperCADE en Bogotá tendrán algunos ajustes en sus horarios para facilitar la planeación de los ciudadanos. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus trámites!

De acuerdo con información oficial, la atención en los SuperCADE operará con normalidad hasta el miércoles santo, es decir, los usuarios podrán acercarse en los horarios habituales para realizar sus trámites y servicios.

Para el sábado 4 de abril no habrá atención presencial en los puntos SuperCADE. Sin embargo, la ciudadanía podrá seguir accediendo a los servicios a través de los canales virtuales y telefónicos, que estarán habilitados durante ese día.

¿Necesitas pagar impuestos distritales en Semana Santa? Te explicamos cómo hacerlo.

Para pagar el impuesto Predial 2026 por cuotas, sigue estos pasos

1. Ingresa al sitio web: www.haciendabogota.gov.co

Ve a Oficina Virtual ?? y digita usuario y contraseña

Marca “No soy un robot”, inicia sesión y entra como Contribuyente

2. Genera tu declaración ?

Elige Declaraciones y Generar declaración

Revisa el valor del impuesto, selecciona Calcular y confirma con Ok

3. Firma tu declaración ??

Si eres persona natural, activa Solo firmar

Si eres persona jurídica, da clic en Firmar y Agregar (el representante legal debe ingresar a su Oficina Virtual como Agente Autorizado) selecciona Ver y luego Firmar.

4. Activa el pago por cuotas ?

Da clic en SPAC y luego Aceptar

El sistema mostrará: las 4 fechas de pago y valor a pagar

5. Presenta y paga ??

Finaliza con Presentar declaración se descargará el documento en formato PDF.

Para realizar el pago, ingresa a Consultas ? Obligaciones pendientes ? Predial

Descarga el cupón y paga: En línea por Botón PSE ? o Presencial en bancos autorizados ?



Estas son las fechas en las que se deben realizar los pagos de las respectivas cuotas:

Primera cuota: 5 de junio.

Segunda cuota: 14 de agosto.

Tercera cuota: 2 de octubre.

Cuarta cuota: 4 de diciembre.

Se recomienda a los ciudadanos programar sus diligencias con anticipación y hacer uso de las plataformas digitales disponibles para evitar desplazamientos innecesarios durante los días festivos.