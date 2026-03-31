Petro fustiga a directiva del BanRepública por ajuste de tasa de interés: «Sigue en su actitud de matar la economía colombiana»

–«Cómo avise la junta del banco de la república sigue en su actitud de matar la economía colombiana», trinó el presidente Gustavo Petro, tras la decisión de esa directiva de aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria para dejarla en 11,25%

Igualmente, el jefe del Estado notificó: «El gobierno se retira de la junta. No somos participes de una posición de oposición suicida».

El presidente Gustavo Petro estableció que «la mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional».

Añadió que es una posición política de oposición y subrayó que la inflación no crece por la cantidad de dinero en la economía, sino por el precio de los alimentos.

«La subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal», puntualizó el primer mandatario.

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, destacó que el ajuste de la tasa de interés a 11,25% se determinó por mayoría y explicó las razones: