Gremios y políticos reaccionan al ajuste de la tasa de interés y al anuncio de Petro de romper con la directiva del BanRepública

–Sectores económicos y políticos se pronunciaron este martes sobre la decisión del Banco de la República de subir 100 puntos la tasa de interés de política monetaria y la reacción que tuvo el presidente Gustavo Petro, rompiendo con la directiva del Emisor al retirar de ella al ministro de Hacienda.

El expresidente Iván Duque arremetió contra el jefe del Estado sin citar su nombre: «Cambió los co-directores del Banco de la República creyendo que los designados iban a ser abyectos correveidiles del populismo, y ni siquiera ellos se atrevieron a dejar que la inflación se dispare por las medidas irresponsables y electoreras que han implementado».

Y puntualizó: «Ahora dice que va a “romper” relaciones con el Banco de la República y que el ministro se “retira indefinidamente”.

Finalmente, el exmandatario de Centro Democrático llamó la atención del Ministerio Público: ¿Qué está esperando la Procuraduría para suspender al ministro por negarse a una responsabilidad constitucional? Ya no más atentados contra la institucionalidad. La Constitución y Colombia se respetan».

El Consejo Gremial Nacional expresó su total respaldo a la autonomía técnica del Banco de la República en sus decisiones de política monetaria y rechazó la actuación del Ministro de Hacienda de «retirarse de la Junta Directiva del Banco y anunciar un distanciamiento claro y determinante con la Junta».

En su declaración, el Consejo Gremial recordó que el Banco de la República es una autoridad técnica, autónoma e independiente, cuya misión principal otorgada a nivel constitucional es fundamental para preservar la estabilidad macroeconómica de Colombia.

«La presencia del Ministro de Hacienda en la Junta Directiva del Banco asegura la coordinación que exige la Constitución (Art.371 y 372); por ello, su ausencia en el diálogo técnico genera una tensión institucional y rompe el mandato constitucional y legal de coordinación que rige dicha relación», agregó.

El Consejo Gremial exigió respeto a la institucionalidad del Banco de la República y a su autonomía, garantía democrática y pilar fundamental del estado económico constitucional y concluyó:

«Deslegitimar las decisiones técnicas del Banco o pretender someter actuación a criterios políticos no solo debilita el cumplimiento de su mandato constitucional, sino que también envía una señal de ruptura institucional que aumenta la incertidumbre, deteriora la confianza, afecta variables clave como el tipo de cambio y el costo del crédito, y termina trasladando sus efectos a los hogares, los trabajadores y las empresas del país».

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, ANDI, Bruce Mac Master, destacó que la decisión de la directiva del Emisor «es la consecuencia directa de la Alerta inflacionaria que tenemos hoy en día», recordando que «fueron muchas las voces que advirtieron sobre esta posible Consecuencia de las decisiones de política tomadas, con más criterio político que de interés nacional».

Agregó que «hoy el gobierno quiere crucificar al Banco de la República pero la verdad es que lo dejó sin ningún espacio para hacer algo distinto. Quienes pagan? Los colombianos».

A su turno, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que «es un espectáculo lamentable ver a un Gobierno que, ante el fracaso de sus políticas en todos los sectores, opta por culpar a las instituciones legítimamente constituidas. Ahora el ataque es contra la autonomía del Banco de la Republica, pilar de nuestra estabilidad económica.

Cabal aseguró que no se puede irrespetar a una institución que cumple su mandato constitucional de proteger el poder adquisitivo de los colombianos.

«La inflación que hoy nos golpea y no cede es, en gran medida, consecuencia de la decisión irresponsable de aumentar el salario mínimo sin atender criterios técnicos ni parámetros establecidos. La credibilidad de nuestro sistema económico no puede ser sacrificada para ocultar errores de gestión», finalizó.

La Cámara Colombia de la Construcción, Camacol, expresó su respaldo al Banco de la República. » Su independencia no se negocia ni se somete a presiones políticas. Esto no es un tema de ideología, es responsabilidad económica y por eso hay que respaldar las decisiones técnicas. Las tasas no suben por capricho», precisó.

Además indicó que se equivocan quienes convierten las decisiones técnicas en una peleas políticas. «Desde CAMACOL lo reiteramos con claridad y contundencia: la política monetaria se debate con rigor técnico, no con ataques ni intimidaciones», concluyó.

El exministro José Manuel Restrepo Abondano, ahora candidato a la vicepresidencia de la República, también defendió a la directiva del Emisor.

«En una democracia seria, la autonomía del Banco de la República no es un capricho: es una protección para los hogares, el ahorro, la inversión y la estabilidad de la economía», sostuvo.

La discusión no puede ser contra la institucionalidad!!. En una democracia seria, la autonomía del Banco de la República no es un capricho: es una protección para los hogares, el ahorro, la inversión y la estabilidad de la economía. Cuando hay riesgos inflacionarios, lo… https://t.co/bA8KlOZGD0 pic.twitter.com/eMnfToUKBG — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) March 31, 2026

El presidente de la Asociación Bancaria, Jonathan Malagón, consideró que la decisión del Banco de la Republica de subir 100 puntos básicos la tasa de referencia «responde a un entorno de inflación persistente, expectativas aún frágiles y mayores riesgos externos e internos sobre los precios».

Subrayó que «en momentos así, preservar la estabilidad monetaria sigue siendo fundamental para la confianza en la economía».

Mientras tanto, la candidata presidencial de Centro Democrático, Paloma Valencia, censuró al presidente Gustavo Petro por afirmar que el Banco de la República «solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional».

Señaló que en su tweet el jefe del Estado, «sin ningún tipo de evidencia cuestiona de manera conspiranóica las intenciones de los integrantes de la junta».

Agregó que los datos y los análisis rigurosos de académicos colombianos e internacionales indican que la junta directiva del Banco de la República ha dado un muy buen manejo a la política monetaria (durante los últimos 30 años), controlando la inflación y generando la confianza y certidumbre necesarias para que los agentes económicos puedan tomar buenas decisiones de inversión.

«Siempre busca dividir. Este pronunciamiento es una vergüenza, y no es digno de un presidente de la república», afirmó.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, por su parte, advirtió que «una ruptura con el Banco de la Republica no es una diferencia técnica, sino «una señal riesgosa para la estabilidad económica del país».

Subrayó que el problema de fondo es la señal que se manda tanto a nivel nacional como internacional. Cuando después de que una decisión se toma por mayoría, el Gobierno responde marcando una ruptura pública con el Banco de la República.