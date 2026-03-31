En Semana Santa, agéndese con la Ciclovía de Bogotá del 2 al 5 de abril de 2026

Foto: IDRD.

Si estarás en Bogotá durante la Semana Santa 2026, no te pierdas la programación de la Ciclovía de Bogotá entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que para estas fechas se realizarán actividades especiales, además se adoptarán medidas especiales para facilitar el retorno a Bogotá el Domingo de Resurrección. ¡Revisa los detalles y agéndate!

Este espacio recreativo, que es considerado el gran parque lineal de la ciudad, fomenta la movilidad sostenible desde la apropiación cívica y respetuosa del espacio público que funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Durante esta Semana Santa invitamos a bogotanos, bogotanas y visitantes a disfrutar de la Ciclovía de Bogotá como un espacio de bienestar, recreación y actividad física. Tendremos una programación especial para toda la familia y recomendaciones clave para vivir jornadas seguras y responsables, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD.

El Jueves Santo, la Ciclovía operará de manera habitual en sus 138,24 kilómetros. En esta jornada se realizarán:

Campañas de pedagogía vial en la avenida Boyacá con calle Tercera y en la calle 26 con avenida Las Américas, orientadas a fortalecer la convivencia y la seguridad vial.

El viernes 3 de abril no habrá servicio de Ciclovía en ningún tramo de la ciudad. La operación se retomará el domingo 5 de abril en el horario habitual.

Domingo 5 de abril: actividades y medidas adoptadas por Plan Retorno

Para el cierre de la Semana Santa, la Ciclovía de Bogotá tendrá operación especial. Sin embargo, se realizará cierre parcial en la avenida Boyacá por plan retorno.

Dentro de las actividades habituales, se incluyen:

Ciclovía Alternativa con práctica de pickleball y scooter freestyle: En la carrera 9 con calle 116

Ciclovía Te Cuida: estará en la carrera 50 con calle 2B y en la diagonal 16 sur con carrera 50, con actividades recreativas para toda la familia.

Campañas de pedagogía vial en la carrera 50 con avenida Primera de Mayo, promoviendo el uso responsable de la Ciclovía.

Walk Bike: en la carrera 50 con calle 2B, orientado al aprendizaje y disfrute de la movilidad activa de niñas y niños.

A continuación, consulta la siguiente imagen con el mapa ilustrativo de la Ciclovía de Bogotá con sus rutas todos los domingos y festivos:

Foto: Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD)

El IDRD recuerda que el personal del programa no solicita pertenencias personales, no pide bicicletas prestadas ni persuade a los usuarios para desplazarse a lugares apartados.

Asimismo, se recomienda verificar la identidad de cualquier persona que porte prendas institucionales y ofrezca servicios o productos, ya que estas acciones no se realizan sin autorización oficial.

La Alcaldía Mayor de Bogotá continúa fortaleciendo la Ciclovía de Bogotá como un escenario de encuentro, inclusión y promoción de estilos de vida saludables, invitando a la ciudadanía a hacer un uso responsable de este espacio y a contribuir al cuidado de uno de los programas más representativos de la ciudad, porque Bogotá se vive mejor en bici.