Mesedinho Hernández, a la espera del reconocimiento de Guinness Récord  por mayor distancia con balón dominando sin tocar el suelo

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) acompañó a Mesedinho Hernández, creador de contenido deportivo de la localidad de Barrios Unidos, en su intento de romper el Récord Guinness de la mayor distancia dominando un balón de fútbol sin dejarlo caer.

Luego de siete horas, nueve minutos y 52 segundos, el deportista logró llegar a la meta después de recorrer 33,18 kilómetros del Distrito. El recorrido fue enviado al World Record Guinness para su posterior validación.

Con la compañía atenta de los Guardianes de la Ciclovía de Bogotá y sus preparadores, el reto inició unos metros adelante del Portal El Dorado, recorrió hasta la carrera séptima para ir a la calle 72, luego tomar la carrera 15. Continuó con el dominio hasta la 116, subiendo a la novena para llegar a la 170.

En la llegada lo recibió Daniel García Cañón, director del IDRD, quien resaltó esta hazaña realizada a través de la cuenta de Instagram del Instituto Distrital de Recreación y Deporte:

La Ciclovía de Bogotá es sede de espacios de recreación y actividad física donde el esfuerzo, la disciplina y el talento se toman las calles en retos que marcan la historia.