Por obras, hay cierre de un carril en la carrera Séptima entre calles 121 y 119

Foto: IDU.

Para realizar las actividades de construcción de la avenida carrera Séptima desde la calle 99 hasta la calle 127 incluyendo la intersección de la calle 127 y demás obras complementarias en Bogotá se implementarán cierres en la carrera Séptima entre la calle 121 y calle 119 en la localidad de Usaquén. Estos nuevos cierres se inplementarán desde el lunes 30 de marzo de 2026. ¡Revisa los detalles y conoce los desvíos!

Debido a este proyecto y sus obras, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de un carril en la avenida carrera Séptima entre la calle 121 y calle 119, en sentido norte a sur. Lo anterior, en cumplimiento del Contrato IDU-1739-2023.

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán a partir del lunes 30 de marzo de 2026 y finalizarán en siete meses, con horario de cierre las 24 horas del día.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Para facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Tránsito de vehículos particulares y transporte público

Las personas que transitan en sentido norte – sur por la avenida carrera 7, continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados (Mapa 1).

Mapa 1.

Traslado del paradero de transporte público

El paradero número 173A01 ubicado en el andén occidental entre la calle 123 y calle 121, será trasladado 100 metros al norte de su ubicación actual (Mapa 2).

Mapa 2.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los andenes y la infraestructura existente para los peatones y ciclistas no sufrirá ningún tipo de afectación.

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