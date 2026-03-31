Interceptan 1.9 toneladas de marihuana en vía Ibagué-Girardot

–En la vía Ibagué – Girardot (Tolima), en el marco de la ofensiva contra el tráfico de estupefacientes, la Policía de

Transito logró la incautación de 1.9 toneladas de marihuana que eran transportadas en un camión. El alucinógeno provenía de Caloto (Cauca) y tenía como destino final la ciudad de Bogotá.

Durante el operativo fue capturado el conductor de automotor, quien deberá responder ante la justicia por este delito, destacó el director de la Policía Nacional, General William Oswaldo Rincón Zambrano.

¡???? ???? ?????! ?.? ????????? ?? ????????? ?????????? ?? ?? ??????! En la vía Ibagué – Girardot (Tolima), en el marco de la ofensiva contra el tráfico de estupefacientes, la @PoliciaColombia a través de la @TransitoPolicia… pic.twitter.com/sdvTlf8fmO — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 31, 2026

De otro lado, la Policia Nacional, en articulación con el Ejército, logró la incautación de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el municipio de Saravena, en el departamento del Meta.

Durante el procedimiento fueron capturadas tres personas y se inmovilizaron dos vehículos, afectando directamente las economías ilícitas de estructuras criminales.