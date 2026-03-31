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    Capturan a Wilder y Angelito cabecillas del clan del golfo

    Ariel Cabrera Publicado el

    –En una operación en zona rural de Tarazá fue capturado alias ‘Wilder’, señalado segundo cabecilla del llamado ejército gaitanista del clan del golfo, informó el Ministerio de Defensa. En el procedimiento también fueron capturadas otras dos personas y se incautaron una pistola calibre 9 mm, una granada de fragmentación y equipos de comunicación.

    Este sujeto estaría vinculado con la coordinación de envíos de más de tres toneladas mensuales de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica. Además, se le atribuyen homicidios, feminicidios, reclutamiento de menores y extorsiones, así como de la administración de rentas ilícitas derivadas de la minería ilegal, con ingresos superiores a los $1.000 millones mensuales.

    En el municipio de Restrepo, Meta, fue capturada otra ficha clave del del clan del golfo. Se trata de alias “Angelito”, quien de acuerdo con las autoridades, sería el encargado de recepcionar dineros producto de extorsiones en Bogotá y el Meta.

    Además, estaría implicado en el secuestro de una ciudadana en Bogotá, quien fue trasladada a Cumaral, Meta, donde sufrió graves actos de violencia. Por este caso, deberá responder por tortura, trata de personas y acceso carnal violento.

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