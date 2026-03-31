Irán: Balance de la destrucción tras semanas de guerra

–Israel y EE.UU. atacaron Irán el 28 de febrero de 2026. Hasta ahora, los ataques se han centrado sobre todo en la infraestructura militar.

Según medios, las fábricas de misiles, las instalaciones de combustible y muchas plataformas de lanzamiento han sufrido daños especialmente graves. Pero también se han visto afectadas instalaciones civiles y lugares históricos, como el Palacio de Golestán. Cientos de personas, entre ellas muchos niños, han muerto en los ataques. Decenas de miles han resultado heridas.

¿Qué instalaciones militares han sido atacadas?

Según informaciones del medio estadounidense Washington Post del domingo, en las primeras cuatro semanas de la guerra se han alcanzado cuatro plantas de producción clave y al menos 29 bases de lanzamiento de misiles. Los daños afectan sobre todo a instalaciones para la fabricación de combustibles sólidos y líquidos, que son la base de los misiles de corto y medio alcance de Irán. El Instituto para el Estudio de la Guerra ha documentado ataques contra más de 20 bases de misiles durante la guerra.

Según el Washington Post, las imágenes de satélite mostraron que se destruyeron decenas de edificios en los complejos militares de Khojir, Parchin, Hakimiyeh y Schahrud. También se sepultaron o dañaron muchas entradas a túneles donde se almacenan misiles bajo tierra.

El Ejército de EE.UU. también ha hecho balance recientemente: según sus datos, más de dos tercios de las instalaciones iraníes de producción de misiles y drones fueron alcanzadas, según informó la agencia de noticias AFP el 26 de marzo. La mayoría de los astilleros también habrían resultado dañados.

En las casi cuatro semanas que lleva la guerra con Irán, las fuerzas armadas estadounidenses habrían alcanzado además más de 10 000 objetivos militares, según comunicó el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, el comando militar estadounidense responsable de Oriente Medio, en un mensaje de vídeo publicado el miércoles en el servicio online X.

¿Qué instalaciones energéticas se han visto afectadas?

Según los medios de comunicación, las instalaciones energéticas clave de Irán también han sido alcanzadas por ataques aéreos. El yacimiento de gas de South Pars es uno de los más afectados.

Este yacimiento, el mayor del mundo descubierto hasta la fecha y situado en el Golfo Pérsico, es explotado por Irán y Catar. La región es fundamental para el sector energético iraní y cubre aproximadamente el 70% del suministro nacional de gas.

¿Cuántas instalaciones civiles han resultado afectadas?

Según datos de la Media Luna Roja Iraní del domingo, más de 100 000 instalaciones civiles han resultado dañadas o destruidas. Solo en la capital, Teherán, se han visto afectados casi 40 000 edificios residenciales y locales comerciales, según ha declarado la organización humanitaria en la plataforma X.

Además, en las últimas cuatro semanas se habrían atacado unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud. No se puede verificar esta información de forma independiente.

Según la agencia de noticias dpa, el Ministerio de Salud iraní comunicó recientemente que, desde el inicio de la guerra, han muerto más de 1.900 personas, entre ellas 240 mujeres y más de 200 niños. En el mismo periodo, además, más de 24 800 personas resultaron heridas, según el comunicado del 26 de marzo. La Organización Mundial de la Salud habló a mediados de marzo de unos 1300 muertos en Irán.

¿Qué edificios históricos han resultado dañados?

Según datos de la agencia, los bombardeos también han dañado decenas de lugares históricos, como palacios, mezquitas y yacimientos prehistóricos. Entre ellos se encuentra el Palacio de Golestán, en la capital, Teherán, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 2013.

A nivel nacional, el Gobierno ha registrado daños en 131 edificios históricos, según se desprende de un comunicado de este lunes. La provincia más afectada es la de la capital, Teherán, con 61 casos, seguida de la metrópoli cultural de Isfahán, con 23 obras culturales dañadas, entre ellas el famoso Palacio de Chehel Sotun.

Poco después del inicio de la guerra, el Gobierno iraní ya había hecho un llamamiento para proteger los bienes culturales. La UNESCO, la organización cultural de las Naciones Unidas, declaró que se habían «facilitado a todas las partes implicadas las coordenadas geográficas de los sitios del Patrimonio Mundial, así como de otros monumentos culturales importantes, para evitar posibles daños». (Información DW).