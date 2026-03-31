¿No sabe qué hacer en Semana Santa? Visite el Vagón Escuela del Metro de Bogotá

Foto: Captura de pantalla de un video de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Esta Semana Santa, ven a conocer el Metro en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Alejandro tiene 8 años, es de Bogotá y ya vivió la experiencia del Vagón Escuela. ¡Conoce aquí los detalles para planear tu visita!

Si aún no tienes plan, este puede ser el indicado: visita el Vagón Escuela, ubicado dentro del Parque de los Niños y de las Niñas en la carrera 60 No. 63-49. Es un espacio para aprender, soñar y vivir cómo será nuestra Línea 1 del Metro de Bogotá.

Si vienes con niños, no necesitas una inscripción. Pero si vienes sin niños, te tienes que inscribir antes a través del siguiente correo electrónico: vagonescuela@metrodebogota.gov.co.

Conoce sobre la experiencia que vivió Alejandro en el Vagón Escuela de la Línea 1 del Metro de Bogotá en el siguiente post de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la red social X:

El Vagón Escuela de la Línea 1 del Metro de Bogotá atiende de martes a domingo y festivos entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Así avanza la Línea 1 del Metro de Bogotá

La Línea 1 del Metro de Bogotá progresa a paso firme en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Con corte a 28 de febrero de 2026, este es el porcentaje de avance: 73,75 %.