Cortes de luz este miércoles 01 de abril de 2026 en Bogotá y Soacha

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 01 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha, Cundinamarca.

Localidad de Los Mártires

Barrio San Victorino. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 14 a calle 16 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio La Pradera. De la carrera 66 a carrera 68 entre calle 3 a calle 8 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Pensilvania. De la carrera 32 a carrera 35 entre calle 9 a calle 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Santa Lucía. De la carrera 22 a carrera 24 entre calle 43 Sur a calle 45 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Barrio Santa Lucía. De la carrera 22 a carrera 24 entre calle 43 Sur a calle 45 Sur – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio El Dorado. De la carrera 11 Este a carrera 13 Este entre calle 2 Sur a calle 4 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Barrio La Capuchina. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 15 a calle 19 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio San Diego. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 25 a calle 28 – Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Galerías. De la calle 51 a calle 53 entre carrera 25 a carrera 27 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Barrio La Esmeralda. De la carrera 56 a carrera 58 entre calle 44 a calle 46 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio La Calleja. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 126 a calle 128 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Carolina. De la calle 126 a calle 128 entre carrera 14 a carrera 16 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio La Fiscala Norte. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 54 Sur a calle 56 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha, Cundinamarca

Barrio San Juan del Ubaté – Comuna 6. De la carrera 11 a carrera 13 entre calle 1 a calle 3 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Municipio de Soacha Rural. Vereda Fusunga. Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.