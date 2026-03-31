Renueva tu matrícula mercantil en Bogotá en solo en tres pasos. Plazo hasta este 31 de marzo

Foto: Cámara de Comercio de Bogotá.

Peluquerías, panaderías, ferreterías y todas las empresas con sus establecimientos de comercio tienen plazo hasta este martes 31 de marzo de 2026, para renovar la matrícula mercantil y estar al día con el negocio. Quedan pocos días para cumplir con este requisito legal en Bogotá que certifica la existencia de tu negocio y que te permite mantener su actividad formal, asegurar la vigencia de información y fortalecer la confianza de clientes, proveedores e inversionistas. ¡Conoce detalles y renueva tu matrícula en tres sencillos pasos!

Con el fin de brindar beneficios, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunció beneficios adicionales para los empresarios, comerciantes y emprendedores que renueven y paguen por internet la matrícula mercantil antes del martes 31 de marzo.

¿Cómo renovar la matrícula mercantil en Bogotá?

El proceso de renovación de matrícula mercantil consta de los siguientes tres pasos:

Ingresa a ccb.org.co y diríjase a la sección “Renovaciones”. Completa tus datos personales, comerciales y financieros. Verifica la información y selecciona el método de pago, ya sea a través de PSE, tarjetas, Nequi, Daviplata o puntos físicos.

Una vez realizado el pago, recibirás un correo electrónico confirmando que tu renovación fue exitosa. Recuerda: renueva y paga tu matrícula mercantil por internet y recibe beneficios.

Beneficios de renovar la matrícula mercantil hasta el 31 de marzo

Descuentos para formación: por renovar antes del 31 de marzo y pagar por Internet, podrás acceder a un bono de descuento de $ 600.000 para diplomados y de $ 200.000 para seminarios de dirigidos por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Dos pasaportes Gold + bono por lluvia de Mundo Aventura sin costo: dos pasaportes «Gold + bono por lluvia» sin costo para ingresar y disfrutar el parque Mundo Aventura.

Espacios de Coworking: aquellos empresarios, comerciantes y emprendedores que estén al día con la renovación de la matrícula mercantil podrán disfrutar sin costo de hasta 18 horas mensuales de coworking.

Descuentos en boletería del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2026: quienes renueven antes del 31 de marzo, recibirán descuentos preferenciales en la boletería para asistir al FIAV.

Beneficios Uniempresarial: los estudiantes de la modalidad de pregrado presencial obtendrán un descuento de 20 % sobre el valor de la matrícula y se mantendrá durante toda la carrera; para la modalidad de pregrado virtual, el descuento será de 25 % y permanecerá vigente por toda la carrera; y para posgrados el descuento será de 20 % del valor de la matrícula.

Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), dijo que “Quedan pocos días para ponerse al día con los negocios. Por eso, invitamos a los empresarios a que no dejen para última hora la renovación de la matrícula mercantil, pues estará al día con la revisión es sinónimo de acceder a oportunidades y a más de 800 servicios y programas de formación creados por la CCB para el fortalecimiento, la competitividad y la internacionalización de las empresas de Bogotá–Región”.

Una empresa que tiene al día su negocio mejora sus posibilidades de acceso a crédito, puede acceder a la base de datos del empresariado a nivel nacional, la cual reposa en el Registró Único Empresarial y Social (RUES)y adicionalmente, está cumpliendo con el deber legal de su empresa, evitando posibles sanciones