Recomendaciones para visitar los senderos y caminos ecológicos de Bogotá en Semana Santa 2026

Foto: Acueducto de Bogotá.

Si estás interesado en hacer una caminata ecológica durante Semana Santa, te invitamos a visitar los Caminos de los Cerros Orientales. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cambios operativos en el proyecto entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril del 2026, en el marco de la Semana Santa. ¡Conoce detalles y agenda tu visita!

Lo anterior teniendo en cuenta las disponibilidades de la Policía de Bogotá y entidades del Distrito, que estarán atendiendo diferentes eventos alrededor de las celebraciones religiosas en otros puntos de la ciudad.

10 recomendaciones para visitar los senderos ecológicos en Bogotá

No ingrese a los cerros de manera irregular o por sectores no permitidos. Agende siempre la visita a través de la app “Camino de los Cerros Orientales” o en la página web del Acueducto. No lleve mascotas o animales de compañia. Su ingreso está prohibido porque pueden afectar el comportamiento de la fauna silvestre presente en los cerros. Evite cualquier contacto con la fauna presente en el recorrido. Observelos a distancia y respete el entorno. El sendero no es basurero. No deje residuos, y los que produzca llévelos a un punto de disposición. Siga las normas y recomendaciones dadas por el personal a cargo. No interfiera con las plantas. No arranque o dañe el material vegetal presente en el recorrido. Realice el recorrido en forma tranquila, sin producir rudos fuertes. Camine por los sitios autorizados. No se desvíe por rutas no señalizadas. No encienda fuego, pólvora o cualquier elemento inflamable.

Ten en cuenta sobre el agendamiento de visitas a los caminos y senderos de los Cerros orientales de Bogotá

El aplicativo habilita los cupos con tres días de antelación a la fecha de interés. Una vez los cupos de cada día se agoten se cierra la posibilidad de agendamiento para esa fecha.

La recomendación es consultar con tiempo suficiente cada opción y cancelar con anticipación en caso de no asistir. La operación habitual retornará a partir del martes 7 de abril del 2026.