Recomendaciones para visitar los senderos y caminos ecológicos de Bogotá en Semana Santa 2026
Foto: Acueducto de Bogotá.
Si estás interesado en hacer una caminata ecológica durante Semana Santa, te invitamos a visitar los Caminos de los Cerros Orientales. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cambios operativos en el proyecto entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril del 2026, en el marco de la Semana Santa. ¡Conoce detalles y agenda tu visita!
Lo anterior teniendo en cuenta las disponibilidades de la Policía de Bogotá y entidades del Distrito, que estarán atendiendo diferentes eventos alrededor de las celebraciones religiosas en otros puntos de la ciudad.
10 recomendaciones para visitar los senderos ecológicos en Bogotá
- No ingrese a los cerros de manera irregular o por sectores no permitidos.
- Agende siempre la visita a través de la app “Camino de los Cerros Orientales” o en la página web del Acueducto.
- No lleve mascotas o animales de compañia. Su ingreso está prohibido porque pueden afectar el comportamiento de la fauna silvestre presente en los cerros.
- Evite cualquier contacto con la fauna presente en el recorrido. Observelos a distancia y respete el entorno.
- El sendero no es basurero. No deje residuos, y los que produzca llévelos a un punto de disposición.
- Siga las normas y recomendaciones dadas por el personal a cargo.
- No interfiera con las plantas. No arranque o dañe el material vegetal presente en el recorrido.
- Realice el recorrido en forma tranquila, sin producir rudos fuertes.
- Camine por los sitios autorizados. No se desvíe por rutas no señalizadas.
- No encienda fuego, pólvora o cualquier elemento inflamable.
Ten en cuenta sobre el agendamiento de visitas a los caminos y senderos de los Cerros orientales de Bogotá
El aplicativo habilita los cupos con tres días de antelación a la fecha de interés. Una vez los cupos de cada día se agoten se cierra la posibilidad de agendamiento para esa fecha.
La recomendación es consultar con tiempo suficiente cada opción y cancelar con anticipación en caso de no asistir. La operación habitual retornará a partir del martes 7 de abril del 2026.