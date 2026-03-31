Recomendaciones a tenedores de animales de compañía para visitar sitios de aglomeración durante esta Semana Santa

Foto: IDPYBA

Si su plan es visitar Monserrate, otros santuarios religiosos o lugares de aglomeración durante esta Semana Santa el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recomienda no llevar animales de compañía.

Los animales de compañía no deben ser dejados en lugares como guarderías informales en el espacio público ya que esto pone en riesgo su vida y su bienestar.

Estas guarderías no se encuentran autorizadas, no garantizan condiciones mínimas de bienestar,; su animal puede sufrir de estrés, hacinamiento o maltrato, no hay supervisión ni personal capacitado y existe riesgo de pérdida o intercambio con otro animal.

En el caso de Monserrate se espera una afluencia de unas 200.000 mil personas que subirán por diferentes medios como el funicular y el teleférico, además del sendero peatonal.

Cabe recordar que, el sendero estará habilitado para el público desde el Domingo de Ramos, 29 de marzo, hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril, en un horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m. Además, por motivos de seguridad y aforo, el ingreso podría cerrarse antes de la 1:00 p. m. si se alcanza la capacidad máxima permitida.

Conoce más recomendaciones en la siguiente publicación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA

El descenso estará habilitado hasta las 4:00 p. m. El martes 31 de marzo el sendero permanecerá cerrado por labores de mantenimiento.

Recomendaciones y normas de ingreso: