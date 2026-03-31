    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,660.10 (vigente 01 de abril)
    -Euro $ 4,209.30
    -Bitcoin US$ 68.026.70

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,95%
    -UVR: $ 405,27
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,30
    -Petróleo Brent US$ 101,59
    -Oro-Compra Banco de la República $ 507.682.99

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