Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes marzo 31, 2026 -Dólar TRM: $3,660.10 (vigente 01 de abril) -Euro $ 4,209.30 -Bitcoin US$ 68.026.70 Tasa de Interés -DTF: 9,95% -UVR: $ 405,27 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,30 -Petróleo Brent US$ 101,59 -Oro-Compra Banco de la República $ 507.682.99 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorRecomendaciones para visitar los senderos y caminos ecológicos de Bogotá en Semana Santa 2026 Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 01 de abril de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 1 y 2 También podría gustarte Economía Plenaria del Senado aprobó el Presupuesto General de la Nación para el 2020 Ariel Cabrera jueves octubre 17, 2019 Nacional Radio Santa Fe, 85 años haciendo historia en Colombia Ariel Cabrera martes abril 4, 2023 Economía Gobierno garantiza compra de la cosecha de algodón de la Costa Geovany Quintero Gómez miércoles febrero 15, 2012 Nacional Se levantó el bloqueo de camioneros en Nariño Ariel Cabrera viernes julio 5, 2024