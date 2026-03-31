-Dólar TRM: $3,660.10 (vigente 01 de abril)

-Euro $ 4,209.30

-Bitcoin US$ 68.026.70

Tasa de Interés

-DTF: 9,95%

-UVR: $ 405,27

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,30

-Petróleo Brent US$ 101,59

-Oro-Compra Banco de la República $ 507.682.99