Alcalde Galán confirma que en julio se habilita el puente de la calle 153 con autopista Norte

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Buenas noticias para los habitantes del norte de la capital en las localidades de Suba y Usaquén, el nuevo puente vehicular de la calle 153 con autopista Norte será habilitado en julio de 2026, así lo confirmó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante una visita a las obras de este proyecto, este miércoles 1 de abril de 2026.

El alcalde Carlos Fernando Galán, junto al director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, recorrieron la obra del puente de la calle 153. Un proyecto que mejorará la conexión de oriente a occidente por la avenida La Sirena y facilitará el acceso a la autopista Norte en ambos sentidos.

El mandatario Distrital reconoció la frustración de la ciudadanía por las demoras en esta obra y aseguró que su Administración está enfocada en acelerar su ejecución. Recordó que este puente hace parte de las obras de valorización y que fue recibido con apenas un 12 % de avance, en enero de 2024, cuando debía estar listo desde 2023.

“Hemos avanzado. Ya está en 83 % y el compromiso, visitando la obra, es que vamos a habilitar este puente en julio de este año. Solamente quedarán pendientes algunas obras de espacio público, como el bajo puente que vamos a hacer”, aseguró el alcalde Galán.

En línea con este nivel de ejecución, ya se completó la fundida total del tablero del puente, la estructura por la que circularán los vehículos y que también contará con paso para peatones y ciclistas. De manera paralela, se instalaron las barandas y se finalizaron los trabajos de preparación del terreno en los accesos oriental y occidental (orejas del puente), dejando lista la base para iniciar el proceso de pavimentación.

“Cuando llegamos encontramos 19 proyectos de Valorización; ya hemos entregado siete, por ejemplo, la avenida La Sirena y el Canal Córdoba. Estamos en el puente de la 153 con AutoNorte, un proyecto que se debió entregar en 2021 y que recibimos con un 12 %. A la fecha, tiene un 83 % de avance y estamos trabajando para entregarlo en el segundo semestre de este año”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.

En ese contexto, este puente ya cuenta con una longitud total de 363 metros, incluyendo sus accesos, y un ancho de 20,45 metros. Su altura de 5,10 metros garantiza el paso adecuado de los vehículos. La estructura tendrá tres carriles vehiculares, uno adicional de incorporación, así como un bicipeatonal de cinco metros de ancho. Además, incorporará una ciclorruta de 0,45 kilómetros y contará con 5.198 metros cuadrados de espacio público, aportando a una mejor movilidad y al aprovechamiento del entorno urbano.

Imagen aérea del nuevo puente de la calle 153 con autopista Norte- Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Esta obra beneficiará a cerca de 848.000 personas y ayudará a que moverse por este sector sea más fácil y rápido. Con la habilitación del puente, mejorará el acceso a la avenida La Sirena, que ya está en funcionamiento desde el año pasado entre la autopista Norte y la avenida Boyacá, a lo largo de sus 1,78 kilómetros.

Avances de las obras de Valorización en Bogotá

Las obras de valorización son una contribución económica que pagan los propietarios de algunos predios para apoyar la financiación de obras públicas en Bogotá. Estas intervenciones se desarrollan en zonas específicas de la ciudad, pero generan beneficios para toda la ciudadanía.

En particular, favorecen directamente a quienes realizan el aporte, ya que mejoran la calidad de vida del entorno y aumentan el valor de sus propiedades.

La Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán recibió 19 proyectos financiados por valorización. correspondientes a distintos años. El compromiso es entregar culminados cerca del 70 % de estos proyectos, mientras que el 30 % restante quedará contratado.

A la fecha, ya se han entregado siete obras completas, entre ellas: la avenida La Sirena, la Rincón (entre la avaenida Boyacá con calle 127), la extensión de la avenida Boyacá entre las calles 170 y 183, el canal Córdoba y el Grupo 1 de los cinco pendientes en las zonas industriales de Puente Aranda y Montevideo, correspondiente a 21 segmentos viales.

Alcalde Carlos Fernando Galán pidió revisar obras y vías en Semana Santa 2026

Durante la visita, el alcalde Carlos Fernando Galán le pidió al director Orlando Molano que, el Jueves, Viernes y Sábado Santo de 2026, recorra la ciudad revisando las obras en ejecución, especialmente las del Corredor Carrera Séptima, con el fin de verificar su estado.