Bogotá concentra vacunación contra sarampión para viajeros en El Dorado y terminales

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

La Secretaría Distrital de Salud anunció un ajuste temporal en la estrategia de inmunización para priorizar la vacunación de viajeros internacionales y garantizar la realización de cercos epidemiológicos.

Bogotá ha intensificado las acciones de vacunación para prevenir la reintroducción del sarampión. La entidad aclaró que el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) cuenta con las vacunas suficientes para el esquema permanente.

Las dosis de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola se utilizan principalmente para proteger al talento humano en salud, realizar cercos vacunales ante casos sospechosos y vacunar a viajeros internacionales.

Bogotá cuenta con 5.000 dosis disponibles, una cantidad insuficiente para mantener la vacunación en los más de 200 puntos que habían sido habilitados como parte de la estrategia ampliada.

El aumento en la demanda de este biológico se evidencia en el comportamiento de la aplicación en la ciudad. Durante el primer trimestre de 2025 se administraron 7.995 dosis de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola, mientras que a corte de marzo de 2026 un total de 22.064, lo que representa un incremento del 275 %.

“Ante la limitada disponibilidad de dosis, decidimos concentrar temporalmente la vacunación de viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado y en las terminales de transporte Salitre y Satélite del Sur mientras se restablece el suministro de biológicos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social”, señaló Gerson Bermont, secretario distrital de Salud.

Cabe recordar que el 20 de febrero de 2026 el Distrito solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social el envío de 50.000 dosis adicionales, con el fin de garantizar la continuidad de la estrategia de vacunación en la ciudad; sin embargo, hasta el momento no han sido asignadas.

Teniendo en cuenta que Bogotá ya confirmó tres casos de sarampión importados, la ciudad mantiene activa la alerta epidemiológica y, mientras se restablece la disponibilidad del biológico, concentrará temporalmente la vacunación de viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado y en las terminales de transporte Salitre y Satélite del Sur, priorizando a quienes tienen viajes programados y garantizando la disponibilidad de dosis para realizar cercos vacunales que reduzcan el riesgo de transmisión autóctona del virus.

El Distrito recuerda que las personas que viajen al exterior deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje, tiempo necesario para que se desarrolle la protección contra el virus.

Asimismo, la entidad hace un llamado a las familias para revisar el carné de vacunación de los niños y niñas menores de 10 años y verificar que cuenten con las dos dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Se informa que la ciudad cuenta con dosis suficientes de esta vacuna en la ciudad, cuya protección es fundamental ante el mayor riesgo de complicaciones, por lo que invita a completar el esquema de vacunación en los más de 200 puntos habilitados en Bogotá.

La Secretaría Distrital de Salud reitera que continuará fortaleciendo las acciones del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante la introducción del virus del sarampión, con el fin de prevenir la transmisión del virus y proteger la salud de los habitantes de la capital.