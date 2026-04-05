Aprenda a montar bicicleta en Bogotá con el IDRD: Conozca las zonas y asista este 5 de abril
Foto: IDRD
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a acercarse, este 5 de abril, a los puntos fijos de la Escuela de la Bici en las 20 localidades de la ciudad, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas tendrán la oportunidad de aprender a montar, fortalecer sus habilidades y ganar confianza sobre la bici.
Esta iniciativa invita a disfrutar la ciudad de una manera activa, saludable y sostenible, descubriendo nuevas formas de vivir Bogotá sobre ruedas.
? Ingresa aquí y conoce toda la programación.
Como acceder
- Acércate al punto más cercano y agenda tu clase para acceder al servicio.
- Para culminar el proceso de enseñanza y aprendizaje, los usuarios y las usuarias de la Escuela de la bicicleta, reciben talleres teóricos y prácticos de señalización, conductas del buen ciclista, mecánica y ergonomía en pro de mejorar el conocimiento y el actuar. Todo lo aprendido se pone en práctica en las cicloexpediciones de graduación por lo que se ha realizado la articulación con algunas entidades como el Jardín Botánico, además de recorridos guiados en el centro histórico de Bogotá, el Estadio Nemesio Camacho El Campín, El Estadio de Techo y el Planetario de Bogotá.
- La asistencia a las actividades del programa no tiene ningún costo.