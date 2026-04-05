Aprenda a montar bicicleta en Bogotá con el IDRD: Conozca las zonas y asista este 5 de abril

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a acercarse, este 5 de abril, a los puntos fijos de la Escuela de la Bici en las 20 localidades de la ciudad, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas tendrán la oportunidad de aprender a montar, fortalecer sus habilidades y ganar confianza sobre la bici.

Esta iniciativa invita a disfrutar la ciudad de una manera activa, saludable y sostenible, descubriendo nuevas formas de vivir Bogotá sobre ruedas.

? Ingresa aquí y conoce toda la programación.

Como acceder