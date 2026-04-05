Cuatro vehículos de alta gama fueron recuperados en un taller de Barrios Unidos

Foto: Policía Nacional

La Policía Nacional en la localidad de localidad de Rafael Uribe Uribe logró la recuperación de cuatro vehículos de alta gama que habían sido hurtados de un taller en el barrio Siete de Agosto.

De acuerdo a lo que se ha podido establecer, varias personas en horas de la madrugada ingresaron a este local y hurtaron 2 automóviles y 2 camionetas que estarían avaluadas en aproximadamente 1.000 millones de pesos.

Una vez que se conoció este hecho, se desplegaron por Bogotá diferentes planes de control con el fin de lograr su ubicación. Gracias a esto, nos permitió ubicar y recuperar los vehículos en diferentes parqueaderos y en vía pública de los barrios Molinos, Palermo y Claret. Los automóviles fueron entregados a sus propietarios.

La Policía Nacional seguirá adelantando acciones que contribuyan al mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana e invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o al CAI más cercano.