De La Espriella denuncia a Petro ante la Comisión de Acusaciones: ¿Estrategia jurídica o salvavidas electoral?

El equipo jurídico de la campaña de Abelardo De La Espriella elevó una petición formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para iniciar una investigación penal contra el presidente Gustavo Petro. La acusación se centra en el presunto delito de violación ilícita de comunicaciones, derivado de las recientes declaraciones del mandatario.

El origen de la disputa radica en las afirmaciones de Petro, quien aseguró poseer reportes de inteligencia sobre diálogos privados entre De La Espriella y los hermanos Bautista, socios de Thomas Greg & Sons. Para la defensa del candidato, esto constituye una «confesión» de espionaje de Estado.

¿Golpe jurídico o maniobra de campaña?

Más allá de los tribunales, el movimiento es interpretado por diversos sectores como una jugada de ajedrez político. Tras conocerse los últimos datos de las encuestas de opinión, donde De La Espriella registra una tendencia a la baja, este choque directo con el jefe de Estado le devuelve el protagonismo en la agenda mediática nacional.

«No solamente estaría el candidato Abelardo De La Espriella en grave riesgo de sus valores constitucionales, sino que la vida del candidato podría estar en riesgo inminente«, dicta el documento de cuatro páginas radicado ante las autoridades.

Foco en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

La ofensiva legal también alcanzó a la Fiscalía General de la Nación. Se solicitó indagar qué funcionarios de la DNI habrían facilitado o elaborado los informes mencionados por el mandatario sin, aparentemente, contar con el soporte de una orden judicial previa.

El reto de De La Espriella

Negando cualquier vínculo con los hermanos Bautista, el abogado y candidato retó públicamente a Gustavo Petro a revelar las supuestas grabaciones. Para muchos, este desafío busca polarizar la conversación y consolidar su base de votantes en un momento crítico de la contienda.