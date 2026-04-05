Comisarías de Familia continúan en Integración Social: Bogotá fortalece protección a las víctimas de violencia intrafamiliar

Foto: Secretaría de Integración Social

En una decisión orientada por la garantía de derechos y la eficiencia administrativa, la Administración distrital determinó que las comisarías de familia mantendrán su operación bajo la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).

Esta determinación surge tras un riguroso análisis técnico, jurídico y financiero liderado por las secretarías de Integración Social, Seguridad, Hacienda, Gobierno y la Secretaría General, con el objetivo de asegurar la continuidad, calidad y oportunidad en la atención a las víctimas de violencia en el contexto familiar, manteniendo la operación ininterrumpida de la atención.

Estabilidad y eficiencia institucional

Frente al incremento del 10 % en los casos reportados entre 2023 y 2025 (alcanzando 45.759 víctimas), el Distrito ha optado por la alternativa más efectiva para garantizar la atención. En lugar de destinar cerca de $16.000 millones en costos administrativos de transición y adecuaciones tecnológicas, loa recursos se enfocarán directamente en el robustecimiento del servicio.

Una expansión sin precedentes

Actualmente, la ciudad atraviesa el mayor fortalecimiento de justicia familiar en dos décadas:

Capacidad actual: en el transcurso del actual Plan Distrital de Desarrollo, se ha pasado de 51 a 57 equipos comisariales en funcionamiento.

Proyección 2026-2027: se alcanzarán 62 en 2026 y 67 en 2027, avanzando en el cumplimiento de los estándares de la Ley 2126 de 2021.

Esta decisión es tomada en un escenario fiscal de austeridad que exige máxima eficiencia y la previsión frente a los impactos del aumento en el salario mínimo. De este modo, se garantiza que la atención permanezca cerca de la ciudadanía, con equipos formalizados y rutas de protección ya consolidadas.

Si bien la Administración Distrital reconoce la conveniencia del traslado como un objetivo de política pública de mediano plazo, opta por dedicar exclusivamente los recursos disponibles en la ampliación de las Comisarías de Familia, evitando por lo pronto los costos administrativos asociados a la transición.

La Administración Distrital reafirma su compromiso con una gestión responsable y humana, centrada en proteger con firmeza y calidez a las víctimas de violencia en el contexto familiar.