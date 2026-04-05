Colombia avanza hacia la meta de un territorio libre de sospecha de minas antipersonal

Foto: Brigada de Desminado Humanitario

El Gobierno nacional, bajo la estrategia #ColombiaSinMinas, continúa consolidando la seguridad en las regiones, logrando que 912 de los 1.122 municipios del país estén hoy libres de sospecha de minas antipersonal. Este avance representa un alivio histórico para miles de familias que ahora pueden caminar sin miedo, permitiendo que sus territorios renazcan mediante el uso productivo de la tierra y el retorno de la confianza en sus comunidades.

Del total de municipios declarados seguros, 349 han sido liberados gracias a las labores de desminado humanitario, mientras que 186 no cuentan con reportes de sospecha y 404 no registran afectación. Estas cifras son el resultado de un esfuerzo articulado que prioriza la protección de la vida y la recuperación de la soberanía ciudadana en zonas que durante décadas estuvieron bajo la sombra del peligro por artefactos explosivos.

La labor fundamental recae sobre los hombros de más de 2.400 hombres y mujeres de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario. Estos héroes silenciosos trabajan con valentía en el terreno, sin armas y guiados estrictamente por los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad, dedicando sus días a limpiar el suelo colombiano para garantizar que ningún compatriota vuelva a ser víctima de estas trampas mortales.

En lo corrido de este año, los resultados ya transforman vidas en departamentos como Caquetá y Norte de Santander, con la liberación de territorios en La Montañita, Florencia y Toledo. Hasta la fecha, se han despejado 76.000 metros cuadrados y se han destruido 25 artefactos explosivos, acciones concretas que demuestran la eficacia de las operaciones en curso y el compromiso inquebrantable de la Fuerza Pública con la paz territorial.

De manera complementaria, el Ejército Nacional cuenta con 254 facilitadores en Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos (ERAE), quienes han capacitado a más de 7.000 personas. Esta labor pedagógica fortalece el conocimiento comunitario y promueve comportamientos seguros, asegurando que la población civil cuente con las herramientas necesarias para protegerse mientras se completan las labores de limpieza técnica en sus zonas.

A pesar de los logros, el desafío persiste en 118 municipios que actualmente se encuentran bajo intervención activa. La meta para el presente año es entregar 15 nuevos territorios libres de sospecha de minas, reafirmando que cada metro despejado es una promesa cumplida y un paso decisivo hacia una Colombia en paz, donde el compromiso del Gobierno y la ciudadanía sea el motor del cambio.