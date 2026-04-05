Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 7 al viernes 10 de abril de 2026 en Bogotá, Soacha, Tocancipá y Gachancipá
–(Foto EAAB). De este martes 7 al viernes 10 de abril de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Tocancipá y Gachancipá, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Martes 7 de abril de 2026
Engativá
Las Ferias.
De la calle 74A a la calle 80, entre carrera 68 a la carrera 69.
09:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Chapinero
Los Olivos.
De la calle 68 a la calle 60, entre carrera 1 (Av. Circunvalar) a la carrera 2.
09:00 a. m.
24 horas
Empates red de acueducto
Kennedy
Centro Comercial El Tintal.
De la calle 6 a la calle 8, entre avenida carrera 86 a la carrera 95.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Bosa
Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosa Nova, Chico Sur, El Paraiso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelito, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón.
De la calle 55 Sur a la calle 57 Sur, entre carrera 86 a la carrera 87C.
De la calle 57 Sur a la calle 58C Sur, entre carrera 84C a la carrera 87K Bis.
De la calle 58C Sur a la calle 66 Sur, entre carrera 82 a la carrera 88.
De la calle 66 Sur a la calle 70 Sur, entre carrera 86 a la carrera 87H.
De la calle 62 Sur a la calle 69B Sur, entre carrera 87C a la carrera 88C.
De la calle 69B Sur a la calle 70 Sur, entre carrera 87K a la carrera 88C.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Santa Bárbara Central.
De la carrera 11 a la carrera 15, entre calle 116 a la calle 127.
08:00 a. m.
24 horas
Renovación red de acueducto
Soacha, Cundinamarca
Soacha Centro.
De la carrera 7 a la carrera 4, entre calle 20 a la calle 22.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Tocancipá – Gachancipá, Cundinamarca
Tocancipá y Gachancipá
10:00 a. m.
2 horas
Mantenimiento preventivo
Miércoles 8 de abril de 2026
Kennedy
El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo y Castilla (al Norte de la avenida calle 8), El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette.
De la avenida calle 12 a la calle 16, entre avenida carrera 72 a la transversal 75.
De la avenida calle 8 a la avenida calle 12, entre avenida carrera 72 a la carrera 79A.
De la avenida calle 8 a la calle 11B Bis, entre carrera 79A a la avenida carrera 80.
De la calle 7B Bis a la calle 10F, entre avenida carrera 80 a la avenida carrera 86.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Estrella Norte, El Toberín, y Las Orquídeas.
De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 153 a la calle 164.
08:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento hidrantes
Suba
Río Negro y Los Andes.
De la carrera 56 a la carrera 62, entre la calle 90 a la calle 100.
08:00 a. m.
24 horas
Instalación de válvulas
Jueves 9 de abril de 2026
Barrios Unidos
El Polo.
De la calle 80 a la calle 88, entre carrera 20 a la carrera 30.
09:00 a. m.
24 horas
Empates red de acueducto
Suba
Los Naranjos y Altos de Chozica.
De la carrera 85 a la carrera 89, entre calle 132A a la calle 128D.
08:00 a. m.
24 horas
Instalación de válvulas
Suba Urbano, Tuna Alta y Suba Cerros.
De laca carrera 87 a la carrera 91, entre calle 145A a la calle 157.
08:00 a. m.
24 horas
Instalación de válvulas
Puente Aranda
Los Ejidos.
De la avenida carrera 36 a la avenida carrera 50, entre avenida calle 6 a la avenida calle 13.
08:00 a. m.
24 horas
Empates red de acueducto
Kennedy
Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental y Carvajal.
De la avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre carrera 68 a la carrera 72.
08:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Soacha, Cundinamarca
El Barreno, Bosque de Tibanica, Terragrande, Morella, Portal de San Ignacio, Terra Grande III Etapa 2, Terra Grande II Etapa 1, Alameda Tibanica, Arboleda, Terra Grande IV Etapa 2, Parque Residencial Loretto, C.R. El Portal de San Ignacio 4 Etapa (Subetapas I y II), Terraluna, Easy, Magnolios, Alelies, Azaleas, Inst. Vendible Yerbabuena, Banco de Tierras, Parque, Ciruelos KR 4E 36 61, Centro de Víctimas, Zona Verde 3 – Hacienda Terreros, Área de Equipamientos, Centro Comercial Ventura Terreros, Cerezos (carrera 4E 36-61), Cámbulos, Torres del Parque, Santa Rita, Tierra Alta, Terra Grande IV Etapa 3, Terra Grande IV Etapa 1, Terra Grande IV Etapa 4, Terra Grande III Etapa 3, Terra Grande III Etapa 1, Terra Grande II Etapa 3, Terra Grande II Etapa 2, Terra Grande II Etapa 4, y Parque Tibanica.
De la carrera 4 a la carrera 25C Este, entre calle 33 a la calle 44.
10:00 a. m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Viernes 10 de abril de 2026
Kennedy
La Felicidad y Ciudad Hayuelos.
De la calle 17 a la calle 22A, entre avenida carrera 72 a la carrera 80A.
08:00 a. m.
24 horas
Cambio de medidores
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.