Resultados de las loterías y chances de este domingo 5 de abril de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 5 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Noche 4004 – La 5ta 7

Culona

Día 3497 – Noche 1475

Paisita

Día 2237 – La 5ta 8 – Noche 4532 – Caballo

Chontico

Día 3458 – La 5ta 5 – Noche 1234 – La 5ta 2

Sinuano

Día 5860 – La 5ta 7 – Noche

Cash Tree

Día 707 – Noche

Play Four

Día 1231 – Noche

Samán

Día 4227

Caribeña

Día 9846 – La 5ta 0 – Noche

Motilón

Tarde 1011 – La 5ta 2 – Noche

Antioqueñita

Día 2988 – La 5ta 9 – Tarde 3050 – La 5ta 1