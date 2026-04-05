Resultados de las loterías y chances de este domingo 5 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 5 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Noche 4004 – La 5ta 7
Culona
Día 3497 – Noche 1475
Paisita
Día 2237 – La 5ta 8 – Noche 4532 – Caballo
Chontico
Día 3458 – La 5ta 5 – Noche 1234 – La 5ta 2
Sinuano
Día 5860 – La 5ta 7 – Noche
Cash Tree
Día 707 – Noche
Play Four
Día 1231 – Noche
Samán
Día 4227
Caribeña
Día 9846 – La 5ta 0 – Noche
Motilón
Tarde 1011 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 2988 – La 5ta 9 – Tarde 3050 – La 5ta 1