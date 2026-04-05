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    Resultados de las loterías y chances de este domingo 5 de abril de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 5 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Noche 4004 – La 5ta 7

    Culona
    Día 3497 – Noche 1475

    Paisita
    Día 2237 – La 5ta 8 – Noche 4532 – Caballo

    Chontico
    Día 3458 – La 5ta 5 – Noche 1234 – La 5ta 2

    Sinuano
    Día 5860 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Tree
    Día 707 – Noche

    Play Four
    Día 1231 – Noche

    Samán
    Día 4227

    Caribeña
    Día 9846 – La 5ta 0 – Noche

    Motilón
    Tarde 1011 – La 5ta 2 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2988 – La 5ta 9 – Tarde 3050 – La 5ta 1

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