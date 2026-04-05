Así puede votar para escoger el nombre de tres estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) diseñó una estrategia que busca que la ciudadanía elija el nombre de 3 de las 16 estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Y para hacerlo, las personas podrán contactarse con Chatico, el asistente virtual del Distrito, a través de WhatsApp o de la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá para que puedan votar por los nombres que más les gusten y entre todos “bauticen” estos nuevos edificios del sistema.

Se trata de las estaciones 3 (ubicada en la avenida Villavicencio con carrera 80), 4 (en la avenida Primero de Mayo con calle 42 sur) y 10 (en la calle Primera con carrera 24), para completar todos los nombres de las 16 que conforman la Línea 1 del Metro de Bogotá, que ya es una realidad a lo largo de los 24 kilómetros de trazado y que con corte al 28 de febrero de 2026 ya cuenta con un avance del 73.75 %.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), se pondrán a consideración de la ciudadanía los nombres de tres estaciones porque los nombres de 12 estaciones ya fueron “bautizados” de acuerdo con los hitos geográficos tradicionales donde están ubicadas, que en su mayoría están asociados a las estaciones del sistema TransMilenio. La estación 7, corresponde a una estación de integración con TransMilenio , por lo que más adelante tendrá un procedimiento conjunto.

¿Cómo votar para escoger nombre de tres estaciones del Metro de Bogotá?

Participar es muy fácil. Solo hay que ingresar al canal digital Chatico a través de la línea de WhatsApp (+57) 316 023 1524 (https://bit.ly/3SIgUS9) o de la página web de la Alcaldía Mayor https://bogota.gov.co/ y escoger uno de los dos nombres propuestos para cada estación.

Para votar, al ingresar a Chatico se pone en el buscador la palabra “Votación Metro” y el sistema lo llevará directamente al menú para elegir.

La votación comenzó el próximo 24 de marzo y se extenderá hasta el 24 de abril, y los resultados se divulgarán en la primera semana de mayo de este año.

Sobre Chatico

El agente virtual Chatico, es una herramienta tecnológica que le permite a la ciudadanía obtener información sobre trámites y servicios del Distrito, así mismo, participar en las campañas que buscan solucionar retos públicos. Esta iniciativa les ha permitido a los ciudadanos incidir en diferentes temas que se relacionan con problemáticas locales e inversión pública.

“Chatico” hace uso de algoritmos e inteligencia artificial y tiene como objetivo descongestionar puntos físicos de atención y comunicar ágilmente diferentes temas relacionados con la ciudad y que son de interés general.