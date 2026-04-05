Casi el 70% de energías del país son limpias y la matriz no se basa en las fósiles: Petro

Foto: Ministerio de Minas y Energía.

Así lo informó el mandatario de los colombianos, en respuesta a un post en la red social X, en el que el autor se basa en un estudio de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que no tiene en cuenta que la energía hídrica que se produce en el país es también limpia.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro enfatizó que el autor del post se dejó “engañar de los datos falsos de la UPME; yo mismo les dije que corrigieran y no corrigieron».

“El país no tiene una matriz energética con una matriz de 78% en energías fósiles. Eso no es verdad, porque la mayor parte de la matriz energética es hídrica y no fósil; los técnicos novatos de UPME solo cuentan como energía limpia la solar y la eólica, pero no cuentan la hídrica, que es la mayoría de nuestra energía, dependiendo del clima, casi un 70% son energías limpias», explicó.

En este sentido, aclaró que “la energía hídrica no es fósil; entonces te dejas engañar por tus propias ganas de oponerte al gobierno. Sume hoy la energía que fluye limpia y entonces sume la capacidad hídrica, la solar y la eólica, por el clima excesivamente lluvioso, y la matriz energética de Colombia es 100% limpia».

Aseguró que en “pocas de las sequías en el país la generación hídrica baja; sin embargo, “ya no tanto por la implementación de la energía solar que ha hecho el gobierno».

“De las energías fósiles recibiremos máximo 6 gigas de capacidad energética pero solo en sequías. Un mayor esfuerzo del ministro de Energía y sobre todo de Ecopetrol, que puede revivir, tendremos una matriz energética 100% limpia todo el año», anotó.

Le aclaró al autor que “sigues completamente equivocado en materia energética. Si miras desde esta perspectiva y no te dejas engañar de cuadros no técnicos y de tu propio querer político, sabrás que si te mueves hacia el sistema de tarifas de energía en Colombia, descubrirás la gran estafa al pueblo colombiano».

Sobre este aspecto tarifario, sustentó que “las energías limpias son muy baratas, pero cobran en bolsa como si la energía fuera producida por líquidos del petróleo o gas importado, tal como tú alucinación estadística te muestra».

“La energía de Colombia es limpia, pero se vende a precio de energía fósil sucia, solo porque una fórmula matemática de la CREG (emitida durante las administraciones de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe) así lo determinó, trayendo una renta de escasez (tratando el precio de la energía como se trata la renta de la tierra), ingenioso y engañoso para el pueblo y, sobre todo, inconstitucional», aseguró.

El presidente Petro reiteró que la misma Constitución “ordena que las tarifas de servicios públicos correspondan a sus costos de producción, pero las generadoras hídricas, que son las que dominan el mercado, se mueven también en las Cortes judiciales con dineros».

“La justicia no corrige el exabrupto inconstitucional, que es la fórmula de energía y que le ha dado billones de la economía nacional transferidas como rentas al exterior y al grupo empresarial antioqueño que controla las Empresas Públicas de Medellín a través del control de su junta directiva», puntualizó el jefe de Estado.