El Tortazo Circense celebra el Día Internacional del Circo con artes escénicas y música en vivo este 19 de abril

Foto: Idartes

El Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá, se prepara para vivir una jornada única en torno al arte, la risa y la experimentación escénica con el Tortazo Circense, un encuentro especial que conmemora el Día Internacional del Circo y que tendrá lugar el próximo 19 de abril a partir de las 2 p.m. ¡Entrada gratis hasta completar aforo!

Este evento propone una experiencia multidisciplinar en la que confluyen las artes circenses, la música en vivo y la intervención escénica contemporánea, pensada para públicos de todas las edades. El Tortazo Circense reúne en un mismo escenario a destacadas agrupaciones de la ciudad que han marcado la escena alternativa y familiar de Bogotá.

Una de las protagonistas de la jornada será La Gata Cirko, reconocida como una de las compañías más emblemáticas del circo contemporáneo bogotano, presetará ‘Le Petite Cirque’. Su trabajo se caracteriza por la fusión de técnicas circenses tradicionales con lenguajes teatrales y narrativos, creando espectáculos cargados de humor, riesgo y poesía visual. Su presencia garantiza una experiencia escénica dinámica, cercana y sorprendente.

A esta fiesta se suma Caravana Swing & Los Payasos de la Montaña, una propuesta que mezcla música en vivo con clown, interacción con el público y una estética festiva inspirada en el swing y las músicas populares. Uno de los protagonistas en este encuentro será también el Payaso Chancleta, figura entrañable y provocadora, que lidera un espectáculo en el que la improvisación, el juego y la participación del público son protagonistas, generando momentos de conexión directa con las familias asistentes.

El componente musical estará a cargo de Romperayo con un show especial preparado para esta ocasión titulado Pompeya, Romperayo y Popeye “Afuera y adentro de los cuerpos de las personas de ellas”. Esta agrupación bogotana, que ha construido una identidad sonora propia a partir de la exploración de la música tropical colombiana desde una perspectiva contemporánea, combina ritmos tradicionales de las costas con elementos de electrónica, psicodelia y sampleo, dando lugar a un universo sonoro vibrante y experimental.

El Tortazo Circense se consolida así como una celebración de la diversidad artística y la creación colectiva, en la que el asombro, la música y el humor se entrelazan en una programación pensada para disfrutar en familia y reconocer el valor del circo como una de las artes vivas más versátiles y cercanas al público.