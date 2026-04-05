Misión Artemis II: Este lunes la nave Orión entra en la esfera de influencia lunar y la tripulación observará un eclipse solar

–La tripulación de Artemis II a bordo de la nave espacial Orión sigue en camino para entrar este lunes a la esfera de influencia lunar, la región espacial que tiene un radio aproximado de 66 mil a 70 mil kilómetros desde el centro de la Luna, donde su atracción gravitatoria predomina sobre la de la Tierra. En este punto, un objeto orbita la Luna en lugar de la Tierra. Orión hará un sobrevuelo lunar de aproximadamente seis horas y al final, la tripulación observará un eclipse solar desde el espacio mientras Orión, la Luna y el Sol se alinean.

Este domingo, Orión voló a unas 65.235 millas de la Luna, esto es, a 104,985.55 kilómetros, comenzando con los preparativos para su primer objetivo de prueba del día: una evaluación de la Sistema de supervivencia de la tripulación. Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Víctor Glover, y Cristina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, realizaron en la fecha una secuencia completa de operaciones de trajes, incluyendo ponerse y presurizar sus trajes, realizar controles de fugas, simular la entrada al asiento y evaluar la movilidad y su capacidad para comer y beber.

Los astronautas de Artemis II han contemplado partes de la Luna nunca antes vistas por ningún humano. Este domingo la nave espacial superó la marca de dos tercios de su viaje hacia el tan esperado sobrevuelo lunar. La agencia espacial estadounidense publicó una imagen tomada por la tripulación de Artemis, en la que se ve la Luna distante y la cuenca Oriental visible, un «Gran Cañón», que «por primera vez se ha sido vista por ojos humanos», destacó la NASA. El enorme cráter, que se asemeja a una diana, ya había sido fotografiado anteriormente por cámaras en órbita.

History in the making In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz — NASA (@NASA) April 5, 2026

TRADUCCIÓN: La historia en ciernes

En esta nueva imagen de nuestro @NASAartemis II tripulación, podéis ver la cuenca Oriental en el borde derecho del disco lunar. Esta misión marca la primera vez que se ve toda la cuenca con ojos humanos.

One last look at Earth before we reach the Moon. This view of the Earth was captured on April 5, the fourth day of the Artemis II mission, from inside the Orion spacecraft. The four astronauts will reach their closest approach of the Moon tomorrow, April 6. pic.twitter.com/z2NJUGWkKc — NASA (@NASA) April 5, 2026



TRADUCCIÓN:

NASA

Una última mirada a la Tierra antes de llegar a la Luna.

Esta vista de la Tierra fue capturada el 5 de abril, cuarto día de la misión Artemis II, desde el interior de la nave espacial Orión. Los cuatro astronautas alcanzarán su aproximación más cercana a la Luna mañana, 6 de abril.

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Los trajes están diseñados para proteger a los astronautas durante las fases dinámicas del vuelo, proporcionar soporte vital en caso de despresurización de la cabina y apoyar las operaciones de supervivencia después del amerizaje. La demostración ofrece información sobre cómo funciona el traje durante el uso prolongado en microgravedad y cómo sus sistemas mejorados de movilidad, gestión térmica y comunicación respaldan las operaciones de la tripulación durante las misiones Artemis.

La tripulación recibió sus objetivos científicos lunares finales para entrar en la esfera de influencia gravitacional de la Luna. Este lunes, Orión pasará detrás de la Luna y se perderá toda comunicación con la Tierra por un tiempo estimado en 40 minutos.

La víspera, los astronautas de Artemis II el cuarto día de vuelo la pasaron preparándose para su sobrevuelo lunar previsto para este lunes 6 de abril.

Glover tomó el control manual de la nave espacial para probar su rendimiento en el espacio profundo y proporcionar más datos sobre las cualidades de manejo de la nave espacial en diferentes movimientos.

También se realizó una prueba acústica de 24 horas para ayudar a los ingenieros a caracterizar el entorno sonoro en la nave espacial.

Después de la demostración de pilotaje, la tripulación revisó una lista de las características de la superficie que el equipo científico de la NASA les ha pedido que analicen y fotografíen durante su sobrevuelo de seis horas de este lunes 6 de abril.

El período de sobrevuelo comienza a las 14:45 horas, cuando las ventanas de la cabina principal de Orión apuntarán hacia la Luna y la tripulación del Artemis II estará lo suficientemente cerca para realizar observaciones científicas.

Today's daily planning conference began with the Artemis II crew awarding @CSA_ASC astronaut @Astro_Jeremy with a gold astronaut pin to commemorate his first spaceflight, per NASA tradition. pic.twitter.com/S5rZwhgsNV — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 5, 2026

TRADUCCIÓN: La conferencia de planificación diaria de hoy comenzó con la entrega de premios a la tripulación del Artemis II @CSA_ASC (Agencia Espacial Canadiense) el ascastronauta Astro_Jeremy con un pin dorado de astronauta para conmemorar su primer vuelo espacial, según la tradición de la NASA.

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La tripulación verá la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo, que volaron a unas 70 millas sobre la superficie. Orión volará a 4.066 millas de distancia en su aproximación más cercana aproximadamente a las 7:02 p.m. Desde esa distancia, la tripulación verá todo el disco de la Luna a la vez, incluidas las regiones cercanas a los polos norte y sur.

Esta visualización sigue la trayectoria de la nave espacial Orión durante el sobrevuelo de Artemisa II a la Luna, mostrando lo que los astronautas verán por la ventana a medida que se acerquen a la Luna y vuelen alrededor de su lado oculto. El sobrevuelo durará desde las 2:45 – 9:40 p.m. EDT del 6 de abril de 2026 y marca la ventana de tiempo en la que la tripulación del Artemis II estará lo suficientemente cerca de la Luna para realizar observaciones científicas y las ventanas de Orión apuntarán hacia la Luna. El ángulo de iluminación de la Luna por parte del Sol cambiará a lo largo del período en función de las posiciones cambiantes del Sol, la Luna y la nave espacial —, revelando tanto el terreno familiar del lado cercano como partes del lado lejano no visibles desde la Tierra. Esta visualización, comprimida de siete horas a un minuto, incluye la salida y puesta de la Tierra, y un eclipse solarque será visible para la tripulación al final de la ventana de sobrevuelo, cuando el Sol se deslizará detrás de la Luna durante casi una hora desde la perspectiva de Orión.

There are no words. pic.twitter.com/W7JRAN8JeJ — Reid Wiseman (@astro_reid) April 5, 2026

TRADUCCIÓN: «No hay palabras».

Itinerario de este lunes 6 de abril, clave en la Misión Artemis II:

12:41 am: Orión entra en la esfera de influencia lunar

2:20 am: Comienza el sueño de la tripulación

10:50 am: Comienza el día 6 de vuelo, la tripulación se despierta

13:00 horas: Comienza la cobertura del sobrevuelo lunar de la NASA+.

13:56: La tripulación superará el récord de distancia más lejana de un humano a la Tierra establecido previamente por el Apolo 13, a 248.655 millas de la Tierra.

14:10: La tripulación comenta sobre el récord de distancia del Apolo 13 (solo audio)

14:15 horas: La tripulación configura la cabina de Orión para operaciones de sobrevuelo

14:45 horas: Comienza el período de observación lunar

18:47: Pérdida prevista de comunicaciones mientras la tripulación se dirige detrás de la Luna (estimada en 40 minutos)

19:02 horas Orión más cercano a la Luna

19:05 horas: Orión alcanza la distancia máxima de la Tierra

20:35 horas: Orión entra en período con la Luna eclipsando al Sol

21:20 horas: Concluye el período de observación lunar (sobrevuelo)

21:32 horas: Concluye el período de eclipse solar

22:50 horas: Evento de enlace descendente en vivo

A medida que pasan por la Luna, la tripulación aplicará las habilidades geológicas aprendidas en el aula y en entornos similares a la Luna en la Tierra para fotografiar y describir características que incluyen cráteres de impacto, antiguos flujos de lava y grietas y crestas superficiales formadas a medida que la Luna cambiaba lentamente con el tiempo. Notarán diferencias de color, brillo y textura, que proporcionan pistas que ayudan a los científicos a comprender de qué está hecha la superficie y cómo se formó.

Hacia el final del sobrevuelo, la tripulación observará un eclipse solar desde el espacio mientras Orión, la Luna y el Sol se alinean de tal manera que los astronautas verán nuestra estrella desaparecer detrás de la Luna durante aproximadamente una hora. Durante este período, la tripulación verá una Luna mayoritariamente oscura. Aprovecharán la oportunidad para analizar la corona solar —la atmósfera más externa del Sol— a medida que se asoma desde el borde de la Luna. La tripulación también buscará destellos de luz de los meteoroides si impactan la superficie para obtener información sobre posibles peligros en la superficie.

Además del sobrevuelo, se espera que la nave espacial supere el récord de distancia del Apolo 13 en 4.102 millas y alcance su distancia máxima desde la Tierra a las 7:05 p.m., un total de 252.757 millas del planeta. La trayectoria del Apolo 13’ alrededor de la Luna llevó a su tripulación a 248.655 millas de la Tierra.

Cuando Orión pase detrás de la Luna, la misión experimentará un apagón de comunicaciones planificado que comenzará aproximadamente a las 5:47 p.m. y durará 40 minutos. Durante este tiempo, la Luna bloquea las señales de radio entre los Red de espacio profundo (DSN) y la nave espacial.

Apagones similares ocurrieron durante las misiones Artemisa I y Apolo y se esperan cuando se utiliza una infraestructura de comunicaciones basada en la Tierra. Una vez que Orión reaparece detrás de la Luna, el DSN recupera rápidamente su señal y restablece el contacto con el control de la misión.

Artemis II just hit the "two thirds" mark of the journey to the Moon. During Flight Day 4, the astronauts aboard Orion went over plans to study the Moon during their upcoming lunar flyby and are currently practicing manually controlling the spacecraft. pic.twitter.com/TU0ftZAekT — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 5, 2026

Caracterización del entorno y la vida en el espacio profundo

Además de prepararse para el sobrevuelo lunar, Artemis II incluye varias cargas útiles y actividades diseñadas para ayudar a la NASA a comprender cómo los sistemas de las naves espaciales, la tripulación y las muestras biológicas responden al entorno del espacio profundo.

La carga útil AVATAR transporta células de médula ósea derivadas de muestras de sangre de la tripulación y ayudará a los investigadores a estudiar cómo reacciona el sistema inmunológico humano al espacio profundo. La carga útil está funcionando como se esperaba. La actividad de los biomarcadores inmunes proporcionará más información y está previsto que el equipo recoja muestras de saliva hoy. Además, la Agencia Espacial Alemana (DLR) proporcionó múltiples sensores de radiación M-42 que están instalados dentro de Orión. Los sensores, junto con las propias mediciones de radiación de la NASA, están ayudando a caracterizar los niveles de radiación en toda la nave espacial. Por último, la tripulación lleva dispositivos de actigrafía —pequeños sensores tipo reloj que recogen datos relacionados con la salud— y responde preguntas periódicas sobre las condiciones a bordo del Orion. Estas Medidas Estándar, combinadas con los datos de actigrafía (ARCHER),Ayudará a la NASA a mejorar la eficiencia de la tripulación en futuras misiones.

Los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misión del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston han cancelado nuevamente otra quema de corrección de trayectoria de salida (OTC) planificada, ya que la trayectoria de Orión sigue su curso. En lugar de ello, el equipo ajustará la actitud de la nave espacial para apuntar el respiradero hacia el Sol y ayudar a limpiar la línea de ventilación de aguas residuales. Este cambio en el cronograma de combustión OTC no afecta la trayectoria actual de la nave espacial Orion.

Poco después de las 12 pm EDT, el sistema de comunicaciones ópticas Orion Artemis II superó los 100 gigabytes de datos conectados durante la misión, incluida la alta resolución imágenes. El terminal, montado en el exterior de la cápsula Orión, utiliza comunicaciones láser — luz infrarroja — para transmitir más datos que los sistemas de radiofrecuencia tradicionales. Demostraciones como ésta resaltan el potencial de las comunicaciones láser para las misiones a la Luna a medida que las operaciones se vuelven más complejas y las futuras misiones tripuladas a Marte y más allá.

The world stopped to watch Artemis II. Moments like this remind us what is possible and inspire the next generation to dream bigger and take us even further. We are just getting started on this grand adventure. It is time to start believing again. pic.twitter.com/SbVgl9F0Tg — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 5, 2026

TRADUCCIÓN: NASA Administrator Jared Isaacman

El mundo se detuvo a ver Artemisa II.

Momentos como este nos recuerdan lo que es posible e inspiran a la próxima generación a soñar en grande y llevarnos aún más lejos.

Recién estamos comenzando esta gran aventura. Es hora de empezar a creer de nuevo. (Con información directa de la NASA).