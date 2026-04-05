Guerra en Medio Oriente: Trump vuelve a posponer ultimátum a Irán para reabrir Ormuz

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a aplazar este domingo la fecha de su ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, al señalar en una entrevista con Wall Street Journal que si Teherán «no hace algo antes del martes en la noche, no tendrán centrales eléctricas ni puentes en pie”. Hace unos días, el mandatario había fijado su límite para las 20:00 horas de este lunes 6 de abril.

En una conversación con Fox News, el mandatario aseguró que «hay una buena posibilidad mañana” lunes 6 de abril de tener un acuerdo. Sin embargo, si eso fracasa, apuntó, «veremos cómo se derrumban puentes y centrales eléctricas por todo” Irán. En la misma entrevista, garantizó «inmunidad» a los negociadores iraníes para que no sean blanco de ataques estadounidenses e israelíes.

Posteriormente, realizó una críptica publicación en su red Truth Social, donde se limitó a señalar «Martes, 8:00 p.m. hora del este”. Si este es el nuevo plazo, se cumpliría a las 03:30 del miércoles, hora de Teherán. Sin embargo, ni Trump ni la Casa Blanca han aclarado a qué se refiere ese mensaje. «¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán!”, había publicado horas antes.

Estas declaraciones insinúan la posibilidad de que el presidente haya extendido 24 horas el ultimátum que dio hace unos días a Irán para reabrir el estrecho antes de convertir al país «en un infierno». En las entrevistas que concedió esta jornada, Trump prefirió no entrar en detalles de cuándo terminará la guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero, aunque en la cadena ABC señaló que podría acabar «en cuestión de días, no de semanas».

En Wall Street Journal aseguró que Estados Unidos está «en una posición muy sólida, y ese país (por Irán) va a necesitar 20 años para reconstruirse». «Si tienen suerte, si es que aún les queda un país», añadió. En Axios, en tanto, señaló que confiaba en que habrá un acuerdo, porque ve «una buena posibilidad”. Sin embargo, si eso no sucede, «lo volaré todo por los aires”. (Información DW).