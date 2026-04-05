Abierta la convocatoria en Bogotá para entregar bienes a entidades públicas

Foto: Secretaría de Planeación.

La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) puso en marcha el proceso para la disposición final de algunos bienes de su propiedad, tras la expedición de la Resolución 0696 del 27 de marzo de 2026, “Por la cual se autoriza el retiro y se ordena la disposición final de algunos bienes de propiedad de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones”.

Entre los bienes disponibles se encuentran 14 papeleras de escritorio y 4 picadoras de papel, que serán entregadas a las entidades públicas que manifiesten su interés y cumplan con los requisitos establecidos.

Las entidades interesadas deberán enviar su solicitud al correo dir.administrativa@sdp.gov.co dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la publicación del acto administrativo en la página de la entidad. Asimismo, deberán especificar el bien o bienes que les interesan, las razones que justifican la solicitud, las necesidades funcionales que buscan atender y el compromiso de asumir los gastos asociados al traspaso de estos bienes, movilización, bodegaje, pólizas, impuestos o cualquier otro concepto para transferir y entregar el bien.

Además, deberán adjuntar el acto de nombramiento, el documento de posesión del representante legal de la entidad, el registro único tributario (RUT), el número de identificación tributaria (NIT) y la fotocopia del documento de identidad del representante legal.

Con este proceso, la Secretaría Distrital de Planeación da cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes para la gestión de bienes públicos, facilitando su aprovechamiento por parte de otras entidades.