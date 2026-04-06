Paula López se coronó campeona en torneo de tenis en silla de ruedas celebrado en Florencia, Italia

Foto: IDRD

Paula Michelle López Mesa, deportista del Equipo?Bogotá del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se coronó campeona en la modalidad de sencillos, del torneo “1º ITFJS International Junior Wheelchair Cittá di Firenze”, celebrado en Florencia, Italia, y que hace parte del circuito juvenil de tenis en silla de ruedas de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Michelle derrotó en la final a la rumana Beatrice Alessia Draghici en dos sets con parciales 6-2 y 6-0 y confirmó que su nivel sigue subiendo. ¡Felicitaciones a Michelle, orgullo bogotano!

Te compartimos un post del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) relacionado con el triunfo de la deportista del #EquipoBogotá, Paula Michelle López Mesa: