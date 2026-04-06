Estos son los cortes de agua en Bogotá y Soacha del 7 al 10 de abril del 2026

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelantará trabajos de mantenimiento que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades de la ciudad. Por ello conoce en qué zonas se presentarán cortes de agua durante la semana del 7 al 10 de abril del 2026.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el martes 7 de abril de 2026

Localidad de Engativá

Las Ferias. De la calle 74A a la calle 80, entre la carrera 68 a la carrera 69. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Chapinero

Los Olivos. De la calle 68 a la calle 60, entre la carrera 1 (Av. Circunvalar) a la carrera 2. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de red de acueducto.

Localidad de Kennedy

Centro Comercial El Tintal. De la calle 6 a la calle 8, entre la Avenida carrera 86 a la carrera 95. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Chico Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelito, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón.

De la calle 55 Sur a la calle 57 Sur, entre la carrera 86 a la carrera 87C.

De la calle 57 Sur a la calle 58C Sur, entre la carrera 84C a la carrera 87K Bis.

De la calle 58C Sur a la calle 66 Sur, entre la carrera 82 a la carrera 88.

De la calle 66 Sur a la calle 70 Sur, entre la carrera 86 a la carrera 87H.

De la calle 62 Sur a la calle 69B Sur, entre la carrera 87C a la carrera 88C.

De la calle 69B Sur a la calle 70 Sur, entre la carrera 87K a la carrera 88C.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara Central. De la carrera 11 a la carrera 15, entre la calle 116 a la calle 127. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a renovación de red de acueducto.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de agua este 7 de abril

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

Soacha Centro. De la carrera 7 a la carrera 4, entre la calle 20 a la calle 22. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Municipios de Tocancipá y Gachancipá, en Cundinamarca

Tocancipá y Gachancipá. Desde las 10:00 a. m. hasta por 2 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el miércoles 8 de abril de 2026

Localidad de Kennedy

El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo, Castilla (al norte de la Avenida calle 8), El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette.

De la Avenida calle 12 a la calle 16, entre la Avenida carrera 72 a la Transversal 75.

De la Avenida calle 8 a la Avenida calle 12, entre la Avenida carrera 72 a la carrera 79A.

De la Avenida calle 8 a la calle 11B Bis, entre la carrera 79A a la Avenida carrera 80.

De la calle 7B Bis a la calle 10F, entre la Avenida carrera 80 a la Avenida carrera 86.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Estrella Norte, El Toberín y Las Orquídeas.De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 153 a la calle 164. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento de hidrantes.

Localidad de Suba

Río Negro y Los Andes. De la carrera 56 a la carrera 62, entre la calle 90 a la calle 100. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el jueves 9 de abril de 2026

Localidad de Barrios Unidos

El Polo. De la calle 80 a la calle 88, entre la carrera 20 a la carrera 30. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de red de acueducto.

Localidad de Suba

Los Naranjos y Altos de Chozica. De la carrera 85 a la carrera 89, entre la calle 132A a la calle 128D. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Suba Urbano, Tuna Alta y Suba Cerros. De la carrera 87 a la carrera 91, entre la calle 145A a la calle 157. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Puente Aranda

Los Ejidos. De la Avenida carrera 36 a la Avenida carrera 50, entre la Avenida calle 6 a la Avenida calle 13. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de red de acueducto.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental y Carvajal. De la Avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de agua este 9 de abril

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

El Barreno, Bosque de Tibanica, Terragrande, Morella, Portal de San Ignacio, Terragrande (varias etapas), Alameda Tibanica, Arboleda, Parque Residencial Loretto, Centro Comercial Ventura Terreros, Torres del Parque, Santa Rita, Tierra Alta, Parque Tibanica, entre otros sectores.

De la carrera 4 a la carrera 25C Este, entre la calle 33 a la calle 44. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el viernes 10 de abril de 2026

Localidad de Kennedy

La Felicidad y Ciudad Hayuelos. De la calle 17 a la calle 22A, entre la Avenida carrera 72 a la carrera 80A. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de medidores.